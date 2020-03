22 pasienter innlagt på sykehus i Helse Sør-Øst. Fire av dem er lagt i respirator

–Statusen i vår region nå er at 22 pasienter med koronavirus er innlagt på våre sykehus. Vi fikk tallene i et møte klokka 10 fredag. 5 pasienter er på intensivavdelingen og 4 av disse er lagt i respirator, sier Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF på en telefonpressekonferanse fredag klokka 12.

Hun sier at hun ikke vet hvordan det går med pasientene som er lagt i respirator, men gjentar at torsdag kom det første korona-dødsfallet i Norge og at det da er snakk om en eldre mann.

1500 ansatte i karantene

– Vi har 16 ansatte som er smittet med viruset, og 1500 i karantene. Vi har ingen kapasitetsutfordring slik situasjonen er nå, men det er noe stor pågang på AMK, særlig i Oslo, sier Lofthus.

Det er totalt rundt 80.000 ansatte i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst.

– Det ble innført nye karanteneregler torsdag, som gjør at vi har noen flere i karantene nå. Det er besluttet av Helsedirektoratet at virksomhetens leder kan gi dispensasjon for enkeltpersoner dersom man trenger noen inn i viktige funksjon. Dette gjøres i dialog med smittevernleger, sier Lofthus.

Helse Sør-Øst er Norges suverent største helseforetak, og rommer spesialisthelsetjenesten i Oslo, Viken Innlandet, Vestfold og Telemark og Agder.

Utstyrssituasjonen

Så langt har sykehusene i foretaket utstyret de trenger, men de ser at det kan bli knapphet på noe utstyr i tida som kommer. De er nå i dialog med industrien for å få produsert smittevernutstyr i Norge.

– Vi har en veldig spesiell situasjon i hele verden der alle er ute etter det samme smittevernutstyret. Vi er nå i dialog med de vante, men også nye leverandører, og vi er i dialog med norsk industri for å få nye produksjonslinjer av utstyret vi trenger, sier Lofthus.

I dette helseforetaket er som nevnt fire pasienter lagt i respirator. Viseadministrerende direktør Jan Frich sier følgende om respiratorsituasjonen i Helse Sør-Øst.

– Vi har i utgangspunktet 157 intensivplasser, men det kan skaleres opp. Vi har omtrent 400 respiratorer hvis vi teller med alle. Da har vi også tatt med transportrespiratorer.