Spinnvill snuoperasjon av Ready – slo serielederen i Oslo-derbyet

GRESSBANEN (Dagsavisen): Mens sju Oslo-lag er samlet i 3. divisjon avdeling 3, også kalt Trikkeligaen, fikk Ready og Lokomotiv Oslo den utakknemlige oppgaven med å havne i en avdeling med lange reiser til blant annet Træff, Aalesund, Spjelkavik, Hødd og Kristiansund.

Men lørdag måtte Lokomotiv Oslo bare reise et lite kvarter for lokaloppgjøret mot Ready på Gressbanen, som er det eneste lokaloppgjøret i avdelingen. Og det ble etter hvert en kjempekamp for de fremmøtte, med tre mål det siste kvarteret og en avgjørende matchvinnerscoring på overtid.

– Endelig et lokaloppgjør. Det var veldig gøy! 1. omgang var ganske kjedelig uten at det skjedde så mye, men så tok det jo fyr, sier kaptein Jesper Lenander, som var tilbake etter en skade.

Tre mål og snuoperasjon

Og som Lenander sier spoler vi kjapt over de første 45 minuttene og den første halvtimen i 2. omgang, og skriver følgende om de fem kvarterene:

0–1 var et faktum etter 31 minutter ved avdelingens toppscorer Ulrik Bjerke. Han fikk ball på 20 meter og skjøt i lengste hjørne til stor jubel fra gjestene. Loket var nær 0–2 da Jørgen Myhre kom alene med keeper like etter pause, men skuddet gikk rett på Vlas Paljamar. Lagene var like langt etter 50 minutter da Mathias Ebbesen skled inn 1–1.

Så tok det fullstendig fyr, like etter at Kasper Hoftvedt ble vinket av for offside da han satte ballen i mål for Loket:

75 minutter var spilt da Loket gikk opp i 2–1. Trym Blaauw skjøt fra 20 meter, men skuddet gikk i Kristian Isaksen og satte Paljamar ut av spill.

Fem minutter senere utlignet Ready på straffe, etter at målvakt Kasper Ofstad hadde lagt Ebbesen i bakken. Martin Solli var sikker og sendte ballen en vei og Ofstad den andre veien. Like etter hadde Loket en utrolig dobbeltsjanse, men Erlend Storseth klarte ikke å omsette noen av sjansene i mål.

Og langt inne på overtiden hadde Ready snudd kampen, etter at Henrik Høyby like før hadde skutt i stolpen. Daniel Steenfeldt gjorde alt selv og dro av fire mann før han spilte vegg med Ebbesen, som hælflikket ballen tilbake til Steenfeldt. Han banket ballen opp i nettaket til 3–2.

– Svartner nesten litt

Dermed vant Ready 3–2.

– Det var sykt digg å score. Det svartner nesten litt for meg. Man tenker ikke. Jeg husker jo hva som skjedde, men man får en helt rar og spesiell følelse når det blir så intenst. Det er deilig uansett å score mål og bli matchvinner, sier målscoreren.

Daniel Steenfeldt ble matchvinner for Ready lørdag. (Even Lübeck)

– Du spiller jo i Eliteserien i futsal også?

– Jeg har bare spilt futsal i en og en halv sesong, men jeg har vokst mye på det og tar med meg mye av futsalspillingen i fotballen, sier spissen, som har spilt for Vålerenga og KFUM i futsal.

– Jævlig digg

– Det var surt å bli tatt av til pause, for jeg følte jeg kunne bidratt med mer. Men jeg kommer tilbake fra en skade, så det var sikkert lurt. Det er kjedelig å ikke være med på snuoperasjonen, men når det går veien uansett til slutt, er man fornøyd uansett, sier kaptein Lenander.

– Beskriv følelsen når du ser 3–2 gå i mål?

– Det var jævlig digg. Vi byttet jo innpå Daniel på slutten. Han er en klassisk futsalspiller, som kan skape sjanser ut av ingenting. Alle på siden sier at han må gå på mål. Etter to-tre såledragninger og en nydelig vegg setter han den alene med keeper, sier Lenander.

– Alle fyker opp av setene sine og vet ikke helt hva man skal gjøre. Vi kaster vannflasker og jubler. Det var helt nydelig. Vi har ikke hatt så mye av de sene seirene i år, så det var deilig å kjenne på den følelsen igjen, sier kapteinen videre.

Hjemmeeksperter

Seieren var Readys tredje på rad hjemme. De har nå tatt ni av elleve poeng på eget kunstgress.

– Det er deilig med tre på rad hjemme. Vi er gode der, og det er deilig å spille her hjemme. Vi startet med en god kamp mot Lørenskog, der vi kunne tatt med oss mer selv om vi tapte 0–1. Vi har mye selvtillit på hjemmebane. Vi har jo spilt jevnt med Lørenskog, som er en av opprykksfavorittene, og nå slo vi jo serieleder Lokomotiv, uten å ha spilt på vårt beste. Det sier mye, sier Lenander.

Ready er med seieren oppe på 7. plass med elleve poeng etter åtte kamper, mens Lokomotiv Oslo fortsatt leder serien siden Aalesund 2 bare klarte 3–3 hjemme mot FuVo.

– Vi håper å fortsette den gode flyten på hjemmebane, men vi må bare tenke neste, avslutter Steeneveldt og tenker på neste helgs kamp mot Skedsmo borte.

---

KAMPFAKTA

Ready-Lokomotiv Oslo 3–2 (0–1)

Gressbanen, 100 tilskuere

Mål: 0–1 Ulrik Bjerke (31), 1–1 Mathias Ebbesen (50), 1–2 Kristian Isaksen, 2–2 Martin Solli (80), 3–2 Daniel Steeneveldt (94).

Gule kort: Ernst Åbrandt, Eivind Fallås Dahl, Ready. Kasper Ofstad, Mathias Trondal, Kasper Hoftvedt, Lokomotiv Oslo.

Ready: Vlas Paljamar – Lauritz Skjelle, Jesper Lenander, Magnus Arnesen, Fredrik Storløkken – Jakob Schei, Ernst Åbrandt, Alexander Waage, Martin Solli – Fredrik Finnøy, Mathias Ebbesen.

Lokomotiv Oslo: Kasper Ofstad – Mathias Trondal, Andreas Haraldsen, Mika Mykkeltvedt, Preben Åsland – Vemund Wøien, Noah Bech Hermansen, Ulrik Bjerke, Kasper Hoftvedt – Erlend Storseth, Jørgen Myhre.

---