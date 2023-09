Akinyemi sikret Kåffa-seier i høydramatisk avslutning

Det ble en thrilleravslutning da KFUM var på besøk i Sandnes, lørdag. Gjestene fra Oslo havnet under, men slo tilbake før pause, på et straffespark. I andre omgang dominerte de kampen, men avslutningene satt ikke.

Etter 87 minutter oppgjøret burde Remi André Svindland, og KFUM fått sin andre straffe i kampen, men dommeren vinka spillet videre. Da samme mann fyrte av, ganske upressa, på utsiden minuttet seinere så det ut til å være det berømmelige “skuddet som oppsummerer kampen”, for Kåffa.

Én siste mulighet

Tre minutter ble lagt til, og de forsvant fryktelig fort, men med 15 sekunder igjen bygget KFUM opp et flott angrep på høyresiden, der Svindland og Hoseth kombinerte seg fram til dødlinja. Sistnevntes innlegg langs matta traff Sandnes Ulf-spiller Belli Moldskred, og spratt opp i lufta foran hans lagkamerat Horenus Taddese, som skulle klinke ballen langt av gårde, og sementere det hele på stillingen 1-1. Det klarte han ikke, og ballen gikk ut til hjørnespark for KFUM.

Én siste mulighet.

Innoverskrudd hjørnespark fra Remi André Svindland, og høyest inne i feltet ruvet Kåffa-stopper Akinshola Akinyemi, som stanga inn 1-2 - 30 sekunder over overtid.

Her stanger Akinshola Akinyemi inn den matchavgjørende scoringen. (Guttorm Lende)

Tre poeng hjem til Oslo, og TV 2-kommentator Vidar Levinsen meldte umiddelbart at dette er en scoring som kjennetegner et lag som kan rykke opp.

For å reise fra Sandnes med de to ekstra poengene kan selvfølgelig være helt avgjørende. I tillegg veier nok den vanvittige gleden tungt. Kampen i Sandnes ble så mye mer enn bra tre poeng, når KFUM gjorde det på den måten de gjorde.

I det Sandens Ulf tok avspark var kampen over, og både spillerne trenerne og støtteapparatet til KFUM uttrykte en enorm glede - både på matta, og på benken.

En glad, og letta KFUM-gjeng, etter at Akinyemi sikret seieren på overtid av overtiden. (Guttorm Lende)

Vanskelig start

At KFUM, som manglet sin midtbanegeneral Robin Rasch, hadde gjort seg fortjent til et vinnermål var det liten tvil om. De var det klart beste laget etter pause, men de kom dårlig i gang på ØsterHus arena.

For allerede etter fem minutter var hjemmelaget i ledelsen, da innleide Edvin Austbø sneik seg mellom Jonas Lange Hjort og Mathias Tønnessen. Ballen kom via luftrommet, men Austbø fikk kjapt kontroll, og trilla ballen sikkert forbi Emil Ødegaard.

Et par minutter seinere kunne det fort stått 2-0, men denne gangen vartet Ødegaard opp med en flott dobbelredning.

Hummelvoll Nunez tok ansvar

Litt over ti minutter var spilt da Johannes Hummelvoll Nunez kom til den første avslutninga for KFUM, men skuddet fra hjørnet av 16-meteren ble ikke all verden.

Etter en frisk åpning på kampen roet det seg ned. Ingen av lagene skapte noe før Hummelvoll Nunez flikket igjennom Obi Okeke, som dro med seg ballen inn i feltet. Ulf-stopper Kristoffer Hay ble dratt ut, og endte med å sparke beina under Okeke, som fikk et korrekt straffespark. Det satte Hummelvoll Nunez sikkert.

Her setter KFUM-kaptein, Johannes Hummelvoll Nunez inn 1-1 fra 11-metersmerke. (Guttorm)

På tampen av omgangen kunne Sandnes Ulf tatt tilbake ledelsen, men den tidligere KFUM-spilleren Filip Delaveris fikk aldri noe kraft i avslutningen fra seks meter, etter godt forarbeid fra Alexander Stølås.

Dominerte etter pause

Johannes Moesgaard så ut til å ha brukt pausen godt, for etter hvilen var det et skarpere Kåffa-lag som entret banen. Høyere tempo, og mer mer presise pasninger, i tillegg til et offensivt hode sørget for at Oslo-gutta etablerte seg på vertenes banehalvdel i store deler av omgangen, og skapte også en del gode sjanser.

Den største kom etter 64 minutter. Igjen var det Johannes Hummelvoll Nunez som var på farten. KFUM-spissen tok med seg ballen fra midt på hjemmelagets banehalvdel, og mens gode løp kom både på kantene og foran han, åpnet det seg rom til å transportere ballen for lagets toppscorer. Han dro seg forbi et par mann, og kom seg inn på 15 meter, før han slapp avtrekkeren. Skuddet sneiet stolpen, på feil side.

Fem minutter seinere forsøkte Okeke seg, men fra litt skråere vinkel. Det ble en småskummel retur, men Sandnes Ulf fikk klarert.

Johannes Hummelvoll Nunez var svært sentral i kampen mot Sandnes Ulf. Her jubler han for scoringen som sørget for utligning i første omgang. Han var selv med å skape situasjonen, og var blant de spillerne som skapte mest trøbbel for Sandnes Ulf-forsvaret gjennom hele kampen. (Guttorm Lende)

Snytt for sitt andre straffespark

Et vedvarende press fra KFUM, ja - men heller ikke så mye mer. Fram til de siste fem.

I det 88. minutt så det ut til at KFUM ble snytt for et klart straffespark, da Remi André Svindland ble sparket ned av samme mann som ga KFUM straffe i første omgang, men denne gangen vinket dommeren spillet videre.

Det virket imidlertid ganske klart at Kristoffer Hay, aldri traff noe annet en beina til Svindland.

Svindland selv fyrte av et skudd fra 15 meter, like etter - til side for mål.

Kampen så ut til å ende i poengdeling. Helt fram til den nevnte situasjonen, der til slutt Akinshola Akinyemi kom stormende inn i feltet, og ekspederte Svindlands hjørnespark perfekt videre inn i mål.

Med tre poeng i Rogaland klatrer KFUM opp på 41 poeng, og med det også 2. plass på tabellen. KFUM kan riktignok vippes ned igjen på tredje i morgen, da Kongsvinger (39 poeng) tar imot Kristiansund hjemme. FFK topper tabellen - 4 poeng foran Kåffa - også de med én kamp til gode på Oslo-klubben.

Likevel; Kåffa er for alvor med i kampen om dirkete opprykk til eliteserien. Neste kamp for de rød, hvite og blå kommer neste søndag. Da kommer Mjøndalen på besøk til Ekeberg.

KAMPFAKTA

Sandnes Ulf – KFUM Oslo 1-2 (1-1)

1396 tilskuere.

Mål: 1-0 Edvin Austbø (5), 1-1 Johannes Hummelvoll Nuñez (str. 39), 1-2 Shola Akinyemi (90).

Dommer: Mohammad Hafezi.

Gult kort: Kristoffer Hay, Matias Belli Moldskred, Sandnes Ulf, Jonas Lange Hjorth, KFUM Oslo.

Lagene:

Sandnes Ulf (4-3-3): Sander Lönning – Herman Kleppa, Kristoffer Hay, Espen Berger, Alexander Stølås – Matias Belli Moldskred, Horenus Taddese, Ingvald Halgunset – Edvin Austbø (Jonas Brune Aune fra 75.), Tommy Høiland, Filip Delaveris (Artan Memedov fra 75.).

KFUM Oslo (3-4-3): Emil Ødegaard – Shola Akinyemi, Momodou Lion Njie, Mathias Tønnessen – Håkon Hoseth, Simen Hestnes, Sverre Sandal (Moussa Njie fra 70.), Jonas Lange Hjorth (Keivan Ghaedamini fra 70.) – Remi-André Svindland, Johannes Hummelvoll Nuñez, Obilor Okeke (Adnan Hadzic fra 79.).

