Et svakt Skeid rotet det til for seg selv: – Det er ikke greit

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Skeid startet kampen best og så kom situasjonen der Simen Vidtun Nilsen kolliderte med Obilor Okeke.

– Det er en avgjørende situasjon. Om det hadde skjedd midt på banen tror jeg vi ville sett kort på den, sier Gard Holme som understreker at han må se situasjonen på nytt.

Det var så kraftig at Simen Vidtun Nilsen måtte gi seg. Men han fortsatte i ti minutter etter smellen og var kanskje litt påvirket av det da Johannes Nunez plukket opp et løst tilbakespill og satt ballen under ham. – Vi startet kampen bra og så synes jeg vi faller altfor mye sammen etter baklengsmålet, sier Per-Magnus Steiring til Dagsavisen.

– Fullt fortjent

I minuttene før KFUM doblet ledelsen sin hadde Skeid en god periode. Det samme skjedde før 0–3.

– Det er typisk når man møter gode lag. Vi ligger under og må tenke offensivt. Så er vi kanskje litt for offensive i tankegangen til tider, men KFUM er et veldig godt lag og er bedre i alle deler av banen, og vinner selvsagt fullt fortjent, men det skal være mulig å slå lag som er bedre enn oss. Vi er for dårlige i forhold til motstanderen. Forsvarsspillet takler vi ikke i dag, og vi kan ikke fortsette å gi bort kamper, sier Gard Holme., sier Gard Holme.

Skeid har hatt noen uker med progresjon, men dette var et steg tilbake. Per-Magnus Steiring var flau over resultatet.

– Vi må gjøre noe med at vi knekker sammen etter en på trynet. Det er ikke bra nok. Det er ganske bra i andreomgang når vi jakter, men så faller vi helt sammen etter 0–3. Vi kan ikke variere så mye som vi gjør. Vi har et veldig bra toppnivå, men også et lavt bunnivå. Jeg synes de siste tre ukene har vært forbedring av oss og derfor er det overraskende at vi er så dårlig i dag. Det tror jeg ingen hadde forventet, sier midtstopperen.

Må bruke pausen godt

Nå venter en to ukers pause for Skeid og KFUM. Neste helg er det landskamper og ingen runde i Eliteserien eller 1. divisjon.

– Vi taper 0–4 i dag og det er ikke så mye poeng i å dvele for mye på akkurat det. Vi har variert for mye og må finne tilbake til vårt beste. Det er heldigvis ikke noe annet å gjøre i landslagspausen, sier Gard Holme.

– Vi er der vi er og må bruke pausen godt nå, avslutter Steiring.

