Nå skal han slå gjennom i VIF: – En helt uvirkelig følelse

Serieleder Glimt ble for sterk på Intility søndag, og vant til slutt 3–1 etter scoringer av Faris Pemi (2) og Amahl Pellegrino. Men et lyspunkt for VIF var 1-3-scoringen til angrepstalentet El-Abdellaoui.

– Det var en helt uvirkelig følelse å sette inn den for laget, spesielt mot et så stort lag som Bodø/Glimt. Helt sinnssykt. Så deilig, sier han glisende til Dagsavisen.

– Det var bare litt kjipt at vi lå under og at jeg ikke fikk feiret ordentlig. Men jeg håper jo å gjøre det en gang når vi leder. Men uansett, det var uvirkelig, gjentar han.

Inspireres av tidligere Vålerenga-profiler

Ekstra moro var det at scoringen kom foran Klanen.

– Sånn sett var det kanskje noe av det sykeste jeg har vært med på, om ikke det sykeste. Hjernen min har ikke greid å prosessere alt ennå, sier han og ler.

El-Abdellaoui har lenge vist seg fram for VIF 2 i 2. divisjon. 17-åringen tror nå at scoringen mot Glimt kan «kickstarte» gjennombruddet han sikter mot på VIFs A-lag.

– Jeg håper i hvert fall det. Jeg må bare fortsette å jobbe hardt, som jeg har gjort, så kommer det sjanser som denne. Det er gøy å vise at jeg kan utgjøre en forskjell når jeg får spilletid. Jeg håper det fortsetter, sier El-Abdellaoui.

Jones El-Abdellaoui sikter mot å score mange mål i VIF, som fetteren Moa Abdellaoue (bildet) også gjorde. (Jon Olav Nesvold/NTB scanpix)

– Hva er ditt personlige mål i fortsettelsen?

– Det blir å fortsette som nå. Forhåpentligvis kan jeg få enda mer spilletid. Score mer. Jeg prøver jo fortsatt å ta igjen Mos og Moa. Nå har jeg åpnet målkontoen. Nå er jeg på vei, sier han glisende, og viser til de tidligere VIF-profilene «Moa» og «Mos» Abdellaoue – begge fettere av El-Abdellaoui.

Ros fra VIF-treneren

17-åringen avslutter med å rose søndagens motstander.

– Det er en grunn til at Glimt ligger på førsteplass i Eliteserien. Man ser hvor sammensveiset og gode de er sammen. Det de har fått til, er helt sykt bra. Det hyller jeg dem for, og det er gøy å se på. Og derfor var det ekstra gøy å score mot dem, sier El-Abdellaoui.

Angrepstalentet får stor ros av Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo.

– Det betyr mye at Jones nå har fått sin første scoring. Det er vanskelig å få tak i gode spisser. Vi har fått fram Seedy Jatta, som er god, og nå har vi Jones bak der i tillegg. Det er veldig gøy for Vålerenga, sier Fagermo til Dagsavisen.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo i pressesonen etter søndagens tap mot Bodø/Glimt. (Jørn H. Skjærpe)

Fagermo, El-Abdellaoui og resten av VIF gjester Sotra i cupen onsdag.

