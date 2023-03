Festkveld på Jordal da VIF knuste Storhamar og utlignet: – Veldig solid

JORDAL AMFI (Dagsavisen): Storhamar ledet 2–1 i kamper før lagene møttes til dyst på et utsolgt Jordal Amfi lørdag ettermiddag. Over 5000 tusen elleville hjemmefans lagde mye lyd og kok i den uhyre viktige fjerdekampen, som amerikanere i NBA- og NHL-sluttspillssammenheng kaller “The Pivotal Game 4″, spesielt hvis det står 2–1 i kamper.

2–2 og utligning betyr alt å spille for i maksimalt tre kamper til, mens en eventuell 3-1-ledelse gjør at ting blir svært vanskelig for underdogen.

Og VIF klarte å utligne til 2–2 i kamper med en kjempekamp. De havnet under 0–1 tidlig og 1–2 etter 12 minutter, men scoret så fem (!) mål på rad. 6–2 klarte ikke Storhamar å hente opp, selv om de reduserte helt på tampen.

Kjempefornøyde

6–3 betyr som sagt 2–2 i kamper, og nå er det best av tre resten av semifinaleserien.

– Det var en veldig solid kamp av oss. Vi vant fullt fortjent og hadde kontroll hele kampen. All kudos til gutta, som var veldig gode. Veldig, veldig deilig, sier en fornøyd Martin Røymark etter kampen.

– Vi slapp inn tidlig, men det var utrolig sterkt at vi klarte å riste det av oss og snu kampen. Jeg er stolt og fornøyd, men hele jobben er ikke gjort enda, sier han videre.

– Det føles veldig bra og jeg er utrolig fornøyd. Det var en veldig bra kamp av alle gutta, som viser karakter, sier trener Fredrik Andersson.

Må vinne i Hamar for å nå finale

Lagene har vunnet to kamper hver – begge hjemme. For at VIF skal gå til NM-finale må de vinne minst én i Hamar.

– Nå blir det best av tre, som passer oss godt. Vi har tapt med ett mål i begge bortekampene, og vi føler vi ikke har kommet helt opp på nivå i de kampene. Nå skal vi analysere godt til mandag for å se hva vi skal gjøre for å kunne vinne der, sier han og slår fast:

– Hadde vi havnet under 1–3 hadde oppoverbakken vært veldig, veldig bratt.

– Nå vet vi hvilke styrker og svakheter som finnes hos dem. Vi må bli enda mer fremoverrettet og angripe mer i midten, så jeg er sikker på at vi vinner i Hamar. Best-av-tre passer oss bra. Vi har satt oss som målsetting om å vinne fire kamper, og hvilke vi vinner er det samme. Vi kjenner oss sterke og har en bred topp. Jo lenger denne serien går, jo mer taler det for oss, sier Andersson.

Marerittstart

VIF fikk som nevnt en grusom start på kampen og slapp inn etter bare to og et halvt minutt ved Samuel Solem, som la pucken nydelig i krysset. Lagene var like langt igjen etter sju minutter, da VIF utnyttet 5 mot 4 og Tommi Taimi scoret. Røymark vant en dropp og ga til Taimi, som skjøt fra blålinja. Pucken sang i nettet til 1–1.

Solem økte til 2–1 etter 12 minutter etter lekkert skudd i steget, før VIF scoret to mål på 80 sekunder. Først i undertall da Sebastian Johansen brøt ved blålinja, kom alene med keeper og gjorde ingen feil, før Andreas Martinsen sendte VIF i føringen for første gang i kampen etter 18 minutter og 26 sekunder etter en retur.

3–2 var også stillingen etter de første 20 minuttene, som må være lov å betegne som heseblesende.

VIF - Storhamar. (Oskar Wikestad)

Avgjorde og vant

Der det i den første perioden ble scoret fem mål, var den andre veldig mye roligere. Røymark økte til 4–2 fire minutter ut i 2. periode etter klabb og bab foran målet til Storhamar. Røymark var på rett plass til rett tid og satte pucken enkelt i åpent mål fra skrå vinkel.

4–2 ble til 5–2 fem minutter ut i den tredje perioden. Tobias Lindström fikk pucken av Martinsen og smalt den forbi keeper, mens Johansen scoret sitt andre da han la pucken mellom beina på keeper etter 51 minutter.

Patrick Elvsveen reduserte til 3–6 ni minutter før full tid, men dette var Vålerengas festkveld. Det endte 6–3.

– Vi var ikke gode i starten – vi var passive og de var påskrudd. Men vi er tålmodige etter at vi slipper inn to tidlige og forhaster oss ikke. 2-2-scoringen i undertall føler jeg gjør at vi vinner kampen, rett og slett. Vi er mye bedre etter den. Den største forskjellen fra tidligere er at vi lørdag vant flere nærkamper foran mål og flere løse pucker, sier Andersson.

– Vi viser karakter og styrke når vi holder oss unna den dårlige starten, scorer flere mål enn dem og maler på og maler dem i senk. Vi må luke bort alle utvisningene (ti), men alt i alt var det en supersolid kamp av oss, sier Røymark.

Hyller profilen

Duoen trekker spesielt fram Martinsen, som scoret ett og hadde en målgivende.

– Han var helt enorm! NHL-klasse på han i dag. Han dominerte utpå der fysisk og med pucken. En stor kamp av Andreas. Alle på laget var bra og alle fortjener skryt. Også må jeg skryte av den fantastiske stemningen på Jordal. Det er det beste trøkket jeg har opplevd på Jordal, sier Røymark.

– Martinsen var utrolig bra – han er veldig sterk med pucken og skaper så mye for oss. Men dette var en laginnsats, selv om jeg må hylle de fem backene våre som er fantastiske og stenger ned sentralt veldig bra, supplerer trener Andersson.

Anbefaler å kjappe seg

Den femte kampen spilles i Hamar mandag med kampstart 19.00, før lagene møtes igjen på Jordal onsdag kveld. Der skal det smelle, lover Røymark.

– Det er solgt mange tusen billetter, og vi snakker sammen her rett etter kampen. Folk som vil komme seg på kamp må kjappe seg. Det kommer til å bli utsolgt veldig fort, så det blir moro. Vi gleder oss stort.

– Folk må kjappe seg ja. Det blir et kjempetrykk i Jordal på onsdag. Trøkket lørdag var også helt magisk. Det er herlig med så mange folk på tribunen som heier på oss. Man kan rett og slett ikke gå glipp av onsdagens kamp, sier Andersson.