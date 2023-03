Person pågrepet og siktet for drapsforsøk etter voldshendelsen på Slependen

Mannen er i 40-årene og ble pågrepet i Oslo sentrum.

Han har ikke fast bostedsadresse i Norge og har trolig vært i landet i kun en kort tidsperiode, skriver politiet i en pressemelding.

Det skal ifølge politiet ha vært en uoverensstemmelse mellom den siktede og fornærmede i forkant.

– Saken fremstår som en isolert hendelse, og per nå søker ikke politiet etter flere gjerningspersoner, skriver politiet.

Leder for etterforskningsseksjonen for drap, Anne Alræk Solem, sier til NTB at det var en samlet etterforskning som gjorde at de kom fram til pågripelsen av mannen.

Hun bekrefter samtidig at det er en relasjon mellom den siktede mannen og fornærmede.

– Det er gjort beslag og vi har sikret videomateriale i saken, men det er den samlede etterforskningen av saken som gjorde at vi kom fram til pågripelsen, sier Solem.

Det er ikke kjent hvordan mannen stiller seg til siktelsen.

– Han vil bli forsøkt avhørt i løpet av dagen i dag. Hvordan han forklarer seg vil bli sentralt, før det vil bli tatt stilling til om han skal framstilles for varetektsfengsling.

Solem sier at den fornærmede mannen fortsatt er alvorlig skadd og får behandling for skadene, men at han er utenfor livsfare.