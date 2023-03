Vålerenga ble nedkjempet i første semifinale

HAMAR (Dagsavisen): Vålerenga har hatt lang titteltørke, men nå er fokus å komme seg til en finale der erkerivalen fra Hamar må nedkjempes. Tirsdag er det første hjemmekamp på Jordal.

Det er ikke så ofte vi ser køer inn til norske hockeykamper, men utenfor Hamar OL-amfi, som nå heter CC-Amfi, var det lange rekker i gult over en time før kampstart.

Det er opplagt at disse oppgjørene fyres det ekstra opp til. Dette er altså originalen av by mot land i norsk ishockey, selv om Hamar-folket også vil påpeke at de tilhører et urbant samfunn.

Men slikt gjelder som kjent ikke nord for Sinsenkrysset.

VIF-trener Fredrik Andersson var opptatt av fysiske dueller og være påskrudd før kampstart. Her ble det en kamp om å tilrive seg initiativet i alle faser av spillet, og de duellene vant Storhamar flest av. Tidligere VIF-spiller David Booth satte den avgjørende tredje scoringen.

87. gang i sluttspillet

Vålerenga og Storhamar har spilt 86 sluttspillkamper mot hverandre. Vålerenga har vunnet 44 kamper, hvorav fem kamper etter sudden death. Storhamar på sin side har vunnet 42 kamper, hvorav sju kamper etter forlengning, kan statistikerne i VIF Hockey fortelle. Historien forteller om jevne dueller. Men lagene har ikke møtt hverandre i semifinale på over ti år.

Da var det på sin plass å starte seansen med nasjonalsang og norske flagg foran et oppstemt publikum.

Og vi fikk en stor sjanse umiddelbart, da Rasmus Ahlholm (ex Storhamar) slo pucken i stolpen etter en rask VIF-kontring. Pucken lå fri, men ingen klarte å sette den.

Minuttet etter var det Storhamar som kunne ta ledelsen, men også den pucken smalt i stolpen etter skudd fra Eskild Bakke Olsen.

Om det ikke var fyr i teltet fra før, ble det det nå. Supporterne fyrte opp hverandre i hver sin ende av arenaen.

Og det ble såpass at den måtte sjekkes for branntilløp. Men man slapp evakuering etter at noen bluss hadde røyklagt deler av øvre tribunedel.

Det nærmer seg kåring av norsk mester og da åpnes det med stil i CC-Amfi på Hamar. (Reidar Sollie)

Scoring på tredje skudd

Men til hendelsene nede på isen igjen: Anders Martinsen måtte i båsen og skapte kampens første overtall, men VIF sto han av.

Storhamar overtok og det sto 12–2 i skuddstatistikken da kampens første mål kom.

På motsatt side. For Rasmus Ahlholm fant Jørgen Karterud med en perfekt pasning ute til venstre, han skar inn og satte pucken kontant i nærmeste hjørne for keeper Trym Gran.

Vi har sett keepere redde slike …

– Deilig å stilne fjøset, sa målscoreren til TV2 i pausen. Karterud har scoret i sju kamper på rad nå.

Det ga Vålerenga åpenbart energi, laget var plutselig mer aggressive og minuttet før siste periode var over kunne Thomas Olsen doblet ledelsen. Men han kom for tett på Storhamar-keeperen.

Perioden som Storhamar hadde dominert stort etter en fin VIF-åpning endte 14–8 i skudd, fem av VIFs åtte kom i de siste minuttene.

Kanskje de hadde noe på gang?

Jevnt og tett

Det ble i hvert fall jevnere i midtperioden, men nå var det hjemmelaget som fikk uttelling.

Utligningen kom da VIF-forsvaret ikke hang med på forflytningen, og spilleren med banens lengste hockeysveis, Anton Karlsson, banket pucken bak Mitchell Gillam.

VIF svarte med et skudd i tverrliggeren som måtte videosjekkes, men i stedet for 2–1 til VIF ble det motsatt.

Storhamar kom på en kjapp kontring, keeper ga retur på skuddet som kom og Peter Quenneville oppfattet raskt at pucken lå fri. Han feide den inn.

Midtperioden endte i 14–12 i skudd.

Sisteperioden ble en stillingskrig. Vålerenga fikk en ny sjanse i overtall midtveis i perioden da Patrick Elvsveen måtte ut for høy kølle, men heller ikke nå klarte VIF å skape noen store sjanser. Skuddene som kom tok keeper seg av.

I stedet fikk Storhamar en gigantmulighet rett etter at de var fulltallige igjen, men da serverte keeper Mitchell Gillam en ny praktredning i VIF-buret.

3-1 kom i nest siste spilleminutt da VIF hadde tatt ut keeperen, men laget mistet pucken og da fikk David Booth muligheten til å sette pucken i tomt bur.

Og da sluttsignalet gikk, startet kveldens mest omfattende slåsskamp. Pussig, etter en ganske rolig kamp.

Vålerenga stilte med kun seks backer, ingen reserver. Det vil kanskje være på plass til neste kamp. Det trengs, for det aner oss at det kan bli mange kamper her.

Semifinale nummer to spilles i Jordal Amfi tirsdag. Der er det få billetter igjen.

FAKTA

Sluttspill menn, første semifinale (best av 7) søndag:

Storhamar – Vålerenga 3–1 (0-1, 2-0, 1-0)

CC-Amfi, Hamar: 6433 tilskuere.

1. periode: 0–1 Jørgen Karterud (14.12)

2. periode: 1–1 Anton Karlsson (30.18), 2–1 Peter Quenneville (31.56)

3. periode: 3-1 David Booth (58.47)

Hoveddommere: Karl Johan Vinnerborg, Petter Bjerkan Bakken