EU-godkjenning gir Oslo mulighet til å selge Hagegata-boliger billig: – Hipp, hurra!

Byrådet i Oslo vil selge boliger til 80 prosent av markedspris.

Prosjektet, som de kaller «Etablerermodellen», er tenkt tatt i bruk i Hagegata 30, et digert og nedslitt boligkompleks på Tøyensenteret i Oslo. Håpet er at ved å selge boligene litt billigere enn vanlig kan man hjelpe folk inn i boligmarkedet. Helst folk som ellers ville slitt med å få kjøpt egen bolig.

Som en del av avtalen skal kommunen ha rett til å kjøpe boligen tilbake seinere, også da til 80 prosent av markedspris. Men denne modellen måtte sjekkes med ESA før den kan settes i verk. Onsdag kom avgjørelsen:

«ESA godkjenner norsk plan for rimelige boliger i Oslo», var tittelen på en uttalelse EFTAs overvåkingsorgan ESA leverte i går. ESA kontrollerer at Norge ikke gjør ting som bryter med EØS-reglene. Med den godkjennelsen i orden kan byrådet sette i gang prosjektet som skal gi folk billigere leiligheter.

– Hipp, hurra, nå er vi ett skritt videre, utbryter en strålende fornøyd byutviklingsbyråd over telefonen.

Byråd Hanna E. Marcussen, som representerer Miljøpartiet De Grønne, forteller at godkjennelsen gjør at de nå kan sette i gang med å få vedtatt en investeringsbeslutning allerede i år.

– Modellen vi har satt opp synes de er grei. Det er et viktig skritt, sier hun.

Har ikke regelverk for annet enn kommersielt

– Hva er det dere håper å få til i Hagegata?

– Tanken er at kommunen skal kunne bygge og selge boliger til 80 prosent av markedspris. Siden vi ikke er avhengige av profitt bør det kunne la seg gjøre, sier hun.

– Så skal kommunen ha en tilbakekjøpsrett på boligen. For den samme prisen, pluss prisutviklingen. Da kan boligene selges om og om igjen, og fortsatt ha lavere pris, forteller hun.

Marcussen forteller at dette er nybrottsarbeid i Norge.

– Vi har jo knapt noe regelverk i lenger for noe annet enn et rent kommersielt boligmarked. Vi har et avregulert boligmarked, og derfor har det vært en bekymring om ESA vil la oss gjøre dette, sier hun.

Mor Go’hjertas vei

Nå skal de legge fram en sak for bystyret, så de kan sette i gang arbeidet. I Hagegata må hele gården pusses grundig opp før en del av leilighetene kan selges. En andel skal også være kommunale boliger.

– Det er ganske mye oppussing og renovering som skal gjøres i Hagegata. Men hvis man tar en investeringsbeslutning i år, kan man etter det gå i gang med arbeidet, sier hun.

Etablerermodellen blir også vurdert for kommunens prosjekt i Mor Go’hjertas vei på Bjølsen.

Akkurat Marcussen selv vil neppe få æren av å klippe snora av prosjektene. Byråden skal ha fødselspermisjon fra en gang seinere denne våren, og har varslet at hun ikke tar gjenvalg til bystyret. Hun skal heller ikke være byråd etter høstens valg.

