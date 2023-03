Tiltalte etter Stovner-skytingen nekter straffskyld – vil ikke forklare seg i retten

Mannen svarte nei på spørsmålet om han erkjenner straffskyld da rettssaken startet i Oslo tingrett tirsdag, melder VG.

Rett i forkant av rettssaken sa mannens forsvarer, advokat Usama Ahmad, til samme avis at mannen ikke vil forklare seg i retten.

Aktor sa ifølge Avisa Oslo at fornærmede i saken var heldig som ikke slapp fra det med mer alvorlige skader. Den unge mannen ble skutt i mageregionen.

– Offeret hadde englevakt, sa statsadvokat Peter Andre Johansen i Oslo tingrett.

25-åringen er tiltalt drapsforsøk. Han skal ha avfyrt to skudd mot gutten, hvorav ett av skuddene traff fornærmede i hofta.

Hendelsen skjedde 25. oktober 2021.

Tiltalte ble pågrepet tre dager senere, etter en intens politijakt. Han meldte seg selv for politiet. En annen mann er tiltalt for å ha hjulpet 25-åringen til å forlate området og holdt ham skjult for politiet.

