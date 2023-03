50 prosent flere informasjonsrådgivere under det rødgrønne byrådet i Oslo

Det viser en oversikt som avisa VårtOslo har fått tilgang til.

Oversikten viser lønnskostnadene til de 168 informasjons- og kommunikasjonsrådgiverne i kommunen er på nær 145 millioner kroner årlig.

Tallene kommer fram etter et spørsmål fra Høyres byrådslederkandidat og gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg.

– Har prioritert feil

Under Raymond Johansens (Ap) styre er infostaben hos byrådslederen mer enn doblet. Nå er det ni informasjons- og kommunikasjonsansatte hos Johansen, mot fire i før 2015.

– Jeg mener dette viser at byrådet har prioritert helt feil, sier Lae Solberg til avisa.

– I stedet for å prioritere bedre tjenester til byens befolkning, bruker det rødgrønne byrådet for mye penger på informasjonsrådgivere, sier Høyres byrådslederkandidat.

– Overordnet kommunikasjonsstrategi

I et svar til gruppelederen forklarer Johansen at byrådets kommunikasjonssjef i 2014 fikk i oppdrag å bygge opp en ny seksjon og utarbeide en overordnet kommunikasjonsstrategi for Oslo kommune.

– Et annet viktig grep var å styrke kommunikasjonsfunksjonen i virksomhetene for sikre at informasjon fra kommunen til innbyggerne var tydelig og lett å forstå slik at det ble enklere for innbyggere å involvere seg i relevante prosesser og beslutninger i kommunen.

Byrådslederen skriver videre at økningen i andelen personer som jobber med kommunikasjonsarbeid, har vært størst blant de som jobber med innbyggerinformasjon i andre kanaler enn presse og mediene.

– Det handler i stor grad om å sikre demokratiske prinsipper og prosesser, åpenhet og innsyn, legge til rette for debatt, samt bidra til medvirkning i Oslo, skriver Johansen.

