Person til sykehus med stikkskader etter mulig voldshendelse i Oslo

– Vi jakter to gjerningspersoner som skal ha løpt fra stedet, sier operasjonsleder Tor Guldbrandsen til avisa.

Det er ikke klart for politiet hva som har skjedd, men de mistenker at det har vært en slåsskamp mellom tre personer der den skadde er utsatt for vold av to menn som politiet beskriver som unge.

Skadegraden er også uklar, men personen som er sendt til sykehus, var bevisst og våken.

På Twitter skriver politiet rett før midnatt at de er på stedet med flere enheter og søker etter spor og personer som kan ha informasjon om hendelsen.

Politiet har ennå ikke fått noen informasjon om hendelsen fra den skadde, så foreløpig vet man lite om hendelsesforløpet.

Episoden skal ha funnet sted i en bakgård på St. Hanshaugen.

[ Tre av fire klarer ikke å følge opp barn som sliter ]