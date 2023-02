Brannvesenet i Oslo hadde ikke høy nok stigebil til å slukke brannen på Festningen restaurant

Oslo Brann- og redningsetat (OBRE) har nemlig ikke en stigebil som var høy nok til å nå opp.

OBREs høyeste stigebil strekker seg 32 meter, mens brannvesenet i Asker har en har en lift som går 42 meter høyt og har en knekk øverst på stigen, skriver Aftenposten.

– Bakgrunnen for å rekvirere ABBRs lift var for å kunne komme helt inn på taket. Det lyktes vi ikke med til tross for at den er noe større, forklarer OBREs innsatsleder, Eirik Håheim Pedersen til avisen.

Oslo har i dag rundt 1000 bygninger som er ni etasjer eller høyere, men ingen av Oslo-brannvesenets stigebiler rekker høyere enn til tiende etasje.

– Enn så lenge har vi falt ned på at mindre biler vil gi størst nytteeffekt sett opp mot majoriteten av de oppdragene vi normalt har gjennom året. At helgens hendelse kaster lys på en slik tematikk, har vi forståelse for. Dette er en tematikk som naturlig diskuteres internt hos oss, så vil tiden vise om det i fremtiden er behov for å gjøre justeringer, sier kommunikasjonssjef Sigurd Folgerø Dalen i OBRE.

