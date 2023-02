Politiet løsnet varselskudd under aksjon i Oslo

Av Stian Drake/NTB

Skuddet ble løsnet etter at en person ble truet med en pistol. Politiet ble også pekt på med pistol en rekke ganger under aksjonen. Ingen personer ble skadd under hendelsen.

– Det er et nært familiemedlem av mannen som ble pekt på. Flere andre familiemedlemmer var også til stede i leiligheten. Det var også disse som tok kontakt med politiet, sier operasjonsleder Eirk Sannes til NTB.

Rundt 45 minutter etter at politiet kom til stedet, kastet den mistenkte personen våpenet sitt og ble tatt hånd. Både den mistenkte mannen og de andre involverte blir fulgt opp av helsevesenet.

Politibetjentene som ble truet av mannen, blir fulgt opp av sine kolleger.

– De har vært utsatt for en ekstrem situasjon, så de får den oppfølgingen de trenger, sier Sannes.

[ Rikspolitisjefen: Kriminaliteten i Sverige har aldri vært høyere ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen