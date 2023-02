Mann dømt til betinget fengsel etter å ha fyllekjørt T-banetog i Oslo

Mannen har selv forklart at han drakk vin mens han kjørte toget, og at det ikke er første gang, skriver Rett24.

Da saken gikk i Oslo tingrett tirsdag denne uken innrømmet, mannen at han har hatt et alkoholproblem i lengre tid, og at han har vært alkoholpåvirket på jobb rundt fire ganger, står det i dommen som NTB også har lest.

– Husker ikke noe før jeg stoppet på Løren

Avisa Oslo skrev tidligere denne uken at det under rettssaken kom fram at passasjerer under T-baneturen 17. september i fjor hadde holdt igjen dørene på Løren stasjon, noe som førte til problemer med lukkingen av dørene. Førere er opplært til å løse dette selv, men T-baneføreren klarte det ikke og måtte be om hjelp, noe som førte til at trafikken ble kraftig forsinket.

– Jeg husker ikke noe før jeg stoppet på Løren, jeg husker alt etterpå, forklarte føreren i retten.

– Vi fikk veldig mange rare svar, sa T-banens trafikkleder.

Da faglederen i Sporveien kom til Løren for å hjelpe, så han en tom 20 centilitersflaske med musserende vin.

I retten sa føreren at han ikke vet hvor mange flasker han drakk mens han var på jobb denne kvelden, men at han må ha kastet de andre tomflaskene.

Skal straffes strengere enn fyllekjøring med bil

Mannen ble tiltalt for brudd på jernbanelovens promillegrense, som er den samme som etter vegtrafikkloven. Retten mente at fyllekjøring med T-banetog i utgangspunktet skal straffes strengere enn fyllekjøring med bil.

– Retten viser til at det er tale om ruspåvirket kjøring av et kollektivtransportmiddel med tunge vognsett, og at den ruspåvirkede kjøringen skjedde på et tidspunkt hvor det befant seg mange mennesker både på T-banevognen og perrongene, står det i dommen.

Retten viser også til at hendelsen skjedde lørdag kveld i Oslo sentrum, og at tiltalte selv har forklart at T-banevognen var full.

Etter tilståelsesrabatten settes straffen til 27 dager, som gjøres betinget under vilkår om rusprogram. I tillegg må han betale en bot på 45.000 kroner.

Føreren jobber ikke i Sporveien i dag.

