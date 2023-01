De to siktede i skytesaken i Oslo skal utleveres fra Italia til Norge

Forsvareren til den ene av dem, advokat Ole Petter Drevland, bekrefter overfor NRK at de to skal sendes til Oslo. De to møtte i retten i Milano onsdag.

– Domstolen der nede har nå besluttet og avsagt kjennelse om at han skal utleveres til Norges med hans samtykke. Nå er det opp til norsk politi å få gjennomført dette, sier forsvareren.

De to mennene befant seg på et overnattingssted ved jernbanestasjonen sentralt i Milano da de ble tatt, har en talsperson hos politiet i Milano tidligere uttalt til Dagbladet.

Det var natt til 15. januar at det oppsto en situasjon på et utested ved Nationaltheatret i Oslo. Konflikten endte i en skyteepisode på åpen gate der to menn i 30- og 40-årene ble alvorlig skadd. Politiet har tidligere uttalt at de to siktede er knyttet til to kriminelle miljøer, men de har foreløpig ikke konkludert med noe motiv ennå.

Ingen av de siktede har så langt tatt stilling til spørsmålet om straffskyld. Forsvarerne deres har tidligere sagt at dette først er noe som vil bli tatt opp når de siktede kommer til Norge.

