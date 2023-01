Fornærmede avhørt etter skytingen i Nydalen i Oslo

Den fornærmede, en mann i 50-årene, er ikke fysisk skadd. Han ble avhørt av politiet i natt. Fortsatt er ingen pågrepet.

– Vi ser alvorlig på hendelsen og jobber for fullt med å identifisere og pågripe gjerningspersonen, sier Anne Alræk Solem, leder for drapsetterforskningen i Oslo politidistrikt.

Skytingen fant sted i 21-30-tiden mandag kveld. En mann kom inn på gatekjøkkenet, rettet et våpen mot mannen bak disken og fyrte av. Han traff ikke, og ingen kom til skade i hendelsen. Det var den ansatte selv som varslet politiet.

Målrettet

Politiet mener skytingen var målrettet, og hendelsen etterforskes som drapsforsøk. Politiet har hentet inn videoovervåking fra området, foretatt rundspørring og avhørt vitner.

– Per nå har vi ikke informasjon som tilsier at det er noen sammenheng med andre hendelser i Oslo. Det er imidlertid tidlig i etterforskningen, og det er for tidlig å si noe om foranledning og motiv for handlingen. Dette vil være fokus for videre etterforskning. Vi etterforsker saken bredt og jobber ut ifra flere ulike hypoteser, sier Solem.

Politiet friga tirsdag bilde fra overvåkningskamera som viser personen som skal ha løsnet skudd i en restaurant i Nydalen i Oslo mandag kveld. (Overvåkningskamera/NTB)

Deler bilder

Politiet deler nå bilder fra hendelsen. Gjerningspersonen var ikledd mørke klær med et rødt merke på venstre arm, samt skrift på brystet i hvitt og rødt.

Trolig var flere personer ute i nærområdet under skytingen, og politiet oppfordrer personer som kan ha sett noe før, under eller etter hendelsen om å ta kontakt.

– Vi oppfordrer dem som kan ha opplysninger om hendelsen, om å snarlig ta kontakt med politiet, sier Solem.

Det kan være folk som vet hvem gjerningspersonen kan være, eller de har andre opplysninger.

