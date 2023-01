Siktet etter skyting i Oslo løslates

To menn i 30- og 40-årene ble alvorlig skadd i skyteepisoden ved Nationaltheatret natt til søndag. En mann i 20-årene er pågrepet, siktet for medvirkning til drapsforsøk.

I en pressemelding opplyser politiet i Oslo at mannen løslates tirsdag. Politiet ønsker ikke gå nærmere inn på bakgrunnen for vurderingen, utover at det ikke er grunnlag for fengsling.

Mannens forsvarer, advokat Marius Ihlebæk sier til VG og Aftenposten at han ikke synes politiets beslutning om å løslate ham ikke er overraskende.

Mannen i 20-årene har fortsatt valgt å ikke forklare seg for politiet.

To andre personer er siktet og etterlyst både nasjonalt og internasjonalt. De involverte er kjent for politiet fra før av. Ifølge flere medier har de to som ble skutt, en tilknytning til kriminelle miljø.

– Vi gjentar oppfordringen til de to siktede om selv å melde seg for politiet, sier politiinspektør Grete Lien Metlid.

Politiet opplyser at det er planlagt avhør av fornærmede og viktige vitner på stedet tirsdag. Politiet ønsker fortsatt tips og opplysninger fra hendelsen – både før, under og etter.

