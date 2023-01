To menn dømt til fengsel etter bunkerfesten i Oslo

Oslo tingrett slår fast at de to mennene «handlet grovt uaktsomt ved å arrangere festen slik det ble gjort, med bruk av aggregater innendørs, og/eller at de unnlot å forhindre forgiftning ved å slå av aggregatene. De forårsaket dermed både fare for og rent faktisk forgiftning av festdeltakere».

De to mennene må også betale erstatningssummer på rundt 550.000 kroner til to menn som ble alvorlig skadd. To unge menn fikk hjerneskade etter å ha pustet inn dieseleksos.

Det var klokken 3.46 natt til søndag 30. august 2020 at en politipatrulje fant sju unge personer bevisstløse i krysset mellom Uelands gate og Colletts gate på St. Hanshaugen i Oslo. Deretter ble evakuering og livreddende førstehjelp satt i gang.

Minst 200 personer var invitert på ravefesten, som ble holdt i en avstengt og sanert bunker. I løpet av timene festen varte, deltok rundt 100 personer. Arrangørene etablerte en provisorisk inngang gjennom en luke på 96x105 centimeter. Inne i bunkeren plasserte de et dieselaggregat, uten å sørge for skikkelig brannsikring eller utlufting, ifølge dommen.

Advokat Ida Andenæs, som forsvarer den ene av de to dømte, opplyser til NTB at de vil gå gjennom dommen, og at det er for tidlig å si om de anker eller ikke.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen