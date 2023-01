MDG-byråd i Oslo ga medieråd i nabolagsfeide

Sirin Stav innrømmer at hun brukte en «uheldig formulering», men avviser overfor Aftenposten at hun ga råd om å sverte motparten.

«Jeg har ikke gitt noen råd om å sverte noen som helst», skriver Stav i en melding til avisen.

Feiden har sin bakgrunn i at beboerne i de to gatene har delt seg i to om synet på en sykkelvei som skal anlegges, og Stav, som er byråd for miljø og samferdsel og dermed har det øverste ansvaret for å bygge sykkelveien, har gitt den ene gruppen – som er for sykkelveien – råd om hvordan de skal gå fram.

Stav mener selv at hun ikke har gjort noe formelt feil ved å gi støtte til en av de to gruppene, men Venstres Marit Vea – som sitter i samferdsels- og miljøutvalget i Oslo bystyre – mener Stav har opptrådt «uryddig» i saken.

Saken er avgjort i bystyret, og sykkelveien skal planlegges av kommunen. Det er organer byråd Stav har instruksjonsmyndighet over, påpeker Venstre-politikeren.

