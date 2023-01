Mann tiltalt for vold mot politiet etter Tøyen-skytingen

Mens politiet prøvde å undersøke 18-åringen som var skutt, slo mannen i en politibetjents armer. En annen politibetjent forsøkte så å trekke ham unna, men den tiltalte mannen rev seg løs og truet politibetjenten, viser tiltalen.

To dager før skyteepisoden tok han tak i klærne til en annen politibetjent og kom med truende kommentarer. Politibetjentens klær ble ødelagt som følge av hendelsen.

I tillegg til disse to sakene er han tiltalt for å ha forulempet politiet, samt for ikke å ha etterkommet politiets pålegg. Den ene av disse episodene skjedde et drøyt kvarter etter at han forlot åstedet på Tøyen, skriver Avisa Oslo.

Saken skal opp for retten i Oslo tingrett i februar.

22. oktober ble en 18 år gammel mann skutt på åpen gate på Tøyen Torg i Oslo. Han slapp fra angrepet i live, men med alvorlige skader. En mann i 20-årene er siktet for drapsforsøk.

