Minst 22 steder du kan gå på skøyter i Oslo nå

Vinteren er her. Minusgradene har kjølt byens vann til is, og det er på tide å finne fram skøytene igjen. Dagsavisen har tatt en kjapp runde med Bymiljøetaten og noen andre, for å finne ut hvor du kan gå på skøyter. Her er hele lista:

Asperuddumpa på Holmlia. Her er isen klar.

Ammerud Amfi er under prepping. Klar i løpet av få dager.

Bjerkedalen park er klar.

Blåfjell friområde, også kjent som Lekern, på Lambertseter er klar.

Brenna ballplass er klar.

Disen idrettspark på Årvoll er klar.

Ekeberg grusbane, rett bak skolen på Ekebergsletta, der skal det være is. Usikkert om den er måkt.

Frognerparken, ved siden av lekeplassen, er under prepping. Klar om noen dager.

Furuset aktivitetspark er åpen

Godalsparken er klar. Ryktene forteller om kjempefine forhold.

Grorud idrettspark er under prepping.

Grünerhagen/nedre Foss er usikkert om er klar ennå.

Idioten ved Adamstuen er klar.

Jokerbanen på Bogstad er klar.

Kampen Park er usikkert om er klar ennå.

Nordre Skøyen Hovedgård på Østensjø er under prepping.

Refstadsvingen på Bjerke er under prepping.

Rosenholm Skole friområde er klar.

Smedstadparken er klar.

Spikersuppa er klar. Gratis, og alltid åpen unntatt mellom 9 og 10 om dagen, da det prepareres. Men puck og kølle forbudt.

Stallerudveien friområde på Bogerud er under prepping.

Svanedammen på St. Hanshaugen er det usikker status på.

Tokerud/Vestlibanen er under prepping

Tonsenhagen skole er klar

Torshovdalen er usikker.

Treskeveien friområde på Østensjø er under prepping.

Trolldalen på Hellerud er usikker

Trosterudløkka er under prepping.

Baner med begrensa åpningstider:

Bergbanen på Tåsen har publikumstid Mandag-fredag: kl. 11:00-15:00, lørdager: kl. 10:00-12:00 og søndager klokka 10:00-16:00

på Tåsen har publikumstid Mandag-fredag: kl. 11:00-15:00, lørdager: kl. 10:00-12:00 og søndager klokka 10:00-16:00 Frogner stadion er åpent for publikum mesteparten av tida, men ikke alltid. Sjekk åpningstider på nett.

er åpent for publikum mesteparten av tida, men ikke alltid. Sjekk åpningstider på nett. Gressbanen Ready er stort sett åpen på dagtid og stengt etter 15. Men i jula er det utvida åpningstider. Sjekk på nett.

er stort sett åpen på dagtid og stengt etter 15. Men i jula er det utvida åpningstider. Sjekk på nett. Nordre Åsen har en finfin skøyteis som er åpen for alle hver dag fram til klokka 22.00. Men det vannes på dagtid, gjerne mellom 08 og 10. Da må publikum vente til vannet har fryst, leser vi på Skeid Bandys facebookside.

har en finfin skøyteis som er åpen for alle hver dag fram til klokka 22.00. Men det vannes på dagtid, gjerne mellom 08 og 10. Da må publikum vente til vannet har fryst, leser vi på Skeid Bandys facebookside. Ullernbanen er åpen for publikum lørdag og søndag fra 12-16, i tillegg til alle dager mellom lille julaften og 1. januar.

er åpen for publikum lørdag og søndag fra 12-16, i tillegg til alle dager mellom lille julaften og 1. januar. Voldsløkka er åpen hver dag, men tidene varierer, så sjekk på nett. Men fredag er den beste dagen, da er det åpent til ti om kvelden. Det er også lov å gå på skøyter utenom publikumstidene.





Med vann under isen

Hvis du er ekstra ivrig, og har noen gamle lengdeløpsskøyter du har funnet fram i skapet, er det også vært å nevne følgende:

Naturisbanen Langen-Våg , som ligger i retning Siggerud, skal ha glimrende forhold. Men bare én kilometer klar foreløpig.

, som ligger i retning Siggerud, skal ha glimrende forhold. Men bare én kilometer klar foreløpig. Harestua skøyteglede melder om at skøytesporet på Harestuvannet nå nesten er ferdig høvla, og at det er finfin skøyteis.

nå nesten er ferdig høvla, og at det er finfin skøyteis. På Sognsvann har Bymiljøetaten måkt en lang løype. De planlegger også å brøyte på Steinbruvann og Nøklevann, men det er ikke klart ennå.

har Bymiljøetaten måkt en lang løype. De planlegger også å brøyte på Steinbruvann og Nøklevann, men det er ikke klart ennå. På Vannspeilet i Gamlebyen pleier det å være topp å gå på skøyter på denne tida av året, men det er usikkert om det er måkt ennå.

Men du! Veit du om en bane som ikke er nevnt her, eller har du funnet en feil? Send en e-post, så får vi retta opp sporenstreks!

