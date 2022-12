Oslos vannforsyning kan bli enda dyrere

Det er satt av en buffer på 3,65 milliarder kroner til uforutsette hendelser i totalkostnaden på 27 milliarder kroner. I sin kvartalsrapport ber vann- og avløpsetaten (VAV) om mer penger for å unngå å tære på reservene, skriver NRK.

– VAV mener at avsetningen for usikkerhet ikke er beregnet til å dekke opp for utviklingen i lønns- og prisstigning, skriver etaten i kvartalsrapporten.

Om dette betyr at totalbudsjettet ryker, er avhengig av hvor mye av den ordinære reserven som også må brukes.

– Det er det for tidlig å si noe om. Det meste av byggingen gjenstår, og det er ingen gitt å spå om prisutviklingen fremover til 2028. Per nå har ikke totalkostnaden inkludert påløpt lønns- og prisstigning oversteget kostnadsrammen, sier etatsdirektør Anna Maria Aursund.

Hvor mye mer penger etaten trenger avhenger av faktisk prisutvikling fram mot revidert Oslo-budsjett til våren.

