Mann tiltalt for Frogner-drapet

Mannen er tiltalt for å avfyrt totalt ni skudd med en halvautomatisk pistol. Sørebø døde nærmest umiddelbart av skadene, ifølge tiltalen.

– Det er tatt ut en tiltale for forsettlig drap, og det er en tiltalt. Det er skjerpende at det har skjedd på et offentlig sted. Vi vil bruke hovedforhandlingen for å utdype hva som er avgjørende for skyldspørsmålet og straffeutmålingen, sier statsadvokat Aud Gravås ved Oslo statsadvokatembeter til VG.

Den siktede mannen har tidligere erkjent straffskyld drapet, som fant sted på Frogner i Oslo 28. april 2021. Hans advokat Ole Petter Drevland sier at hans klient er informert om tiltalen, og at den er som forventet.

Siktede ble innlagt på psykiatrisk sykehus kort tid etter at han ble pågrepet, men ble i mai overført til ordinær varetekt.

Drapsofferet og den siktede mannen var i forkant av drapet involvert i en byggekonflikt som strekker seg tilbake til 2016. I Oslo tingrett før jul i 2020 ble drapssiktede og hans firma dømt til å betale kvinnen 11,8 millioner kroner i erstatning i forbindelse med to byggeprosjekter. Dommen ble anket.

– Forhold som bakgrunnen for handlingen vil bli gjenstand for bevisførsel under hovedforhandlingen, og jeg vil ikke gå nærmere inn på det nå, skriver Gravås i en epost til Dagbladet.

I den siste fengslingskjennelsen ble det kjent at hovedforhandlingen «trolig kan ha oppstart før påske 2023.»

[ Politiet mener han har svindlet for over 100 millioner i Norge – nå er han i trøbbel igjen ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen