Ingen pågrepet etter knivstikking i Oslo sentrum

En mann i 30-årene ble innlagt på sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader etter at han ble knivstukket flere ganger i overkroppen og hodet.

Politiet opplyste lørdag at hendelsen trolig hadde skjedd på T-banen ved Jernbanetorget, men at de ikke var helt sikre. Ved midnatt opplyste de også at en person var siktet.

Søndag ettermiddag ved 13-tiden var den siktede fremdeles ikke pågrepet, opplyser krimleder Stina Edelman i Oslo-politiet.

– Foreløpig har vi ikke kommet nærmere en pågripelse. Vi jobber med å kartlegge hendelsesforløpet og snakker med vitner som kan ha sett hendelsen, sier Edelman til NTB.

Hun sier også at de fortsatt bare har én mistenkt, og at det ikke er grunn til å tro at flere har vært involvert i voldshandlingen.

Politiet ble varslet om hendelsen av helsevesenet klokken 18.10 lørdag.

