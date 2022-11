Grønland-drapet: Drapssiktet mann samtykker til varetektsfengsling

Mannen i 20-årene møter i Oslo tingrett klokka 15, opplyser hans forsvarer, advokat Inam Ghous Ali, til NTB.

Mannen er siktet for medvirkning til drap.

– Han nekter enhver form for befatning med drapet, og i det ligger det også at han ikke erkjenner straffskyld, sa Ali til NTB søndag.

Mannen ble pågrepet kort tid etter at en mann i 20-årene ble skutt og drept i nærheten av Grønland T-banestasjon natt til søndag.

Advokat Tor Even Gjendem er forsvarer for mannen i 30-årene som er siktet for å ha begått drapet. Gjendem sier til Dagbladet at hans klient samtykker til varetektsfengsling, og fengslingsmøtet går dermed som såkalt kontorforretning hvor partene ikke møter i retten.

Saken fortsetter under videoen

– Det er viktig at politiet får tid til avklaringer, svarer Gjendem på spørsmål om hvorfor mannen samtykker til fengslingen.

Siktede er ennå ikke avhørt, men Gjendem tror det vil skje mandag kveld.

– Men jeg har ikke oversikt ettersom jeg ikke har innsyn i dokumentene, sier han.

Mannen har så langt ikke sagt noe om hvordan han stiller seg til drapssiktelsen. Han ble pågrepet søndag kveld,

Politiet sier den drepte var kjent for dem fra før, og at drapet trolig var et oppgjør i et kriminelt miljø.

[ Mann i 20-årene skutt og drept i Oslo – to pågrepet ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Han var leder for B-gjengen: – Jeg opplevde ikke at jeg fikk muligheten til å være norsk (+) ]