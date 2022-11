Utdanningsministeren erklært uønsket på Universitetet i Oslo

Studentparlamentet ved UiO vedtok dette i en resolusjon torsdag kveld, skriver Universitas. Det ble også vedtatt at resolusjonen sendes videre til Norsk studentorganisasjon (NSO).

Leder av Studentparlamentet ved UiO Oline Sæther har tidligere sagt til nettstedet at studenter opplever at de ikke blir prioritert, og at resolusjonen er et uttrykk for denne frustrasjonen.

– Det er vanskelige tider for studenter med en trang økonomi. Studenter opplever at de ikke blir prioritert, og vi tenker at denne resolusjonen er et uttrykk for denne frustrasjonen, sa Sæther.

[ «Å mene at studentene her til lands lever i luksus, virker for meg ganske virkelighetsfjernt» ]