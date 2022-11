Oslo-folk vil ha folkeavstemning om Ullevål sykehus

– I denne saken må Oslofolk få si sin mening direkte. Saken har aldri vært behandlet i noe folkevalgt organ, sier nestleder i Redd Ullevål sykehus, Jan Bøhler.

Meningsmålingen er utført av InFact på oppdrag fra Oslo Senterparti og aksjonen Redd Ullevål sykehus. Der svarer 46,7 prosent ja til å holde en folkeavstemning. Det var 34,8 prosent som svarte nei, mens 18,5 prosent svarte vet ikke.

Totalt ble 1.544 Oslo-folk spurt om saken på telefon og undersøkelsen ble gjort onsdag forrige uke. Feilmarginen oppgis å være på maksimalt 2,5 prosentpoeng.

Bystyret skal etter planen stemme over saken før jul. Bakgrunnen er et innbyggerinitiativ som samlet nesten 7.000 underskrifter fra Oslo-folk for å redde Ullevål sykehus fra nedleggelse.

Senterpartiet ønsker en folkeavstemning, mens Høyre og byrådspartiene Ap, SV og MDG har vært tydelige på at de er imot. Venstre har også varslet at de trolig motsetter seg forslaget.

