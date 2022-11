Trafikknedgang i Oslo etter bompenge-økning

I oktober ble det registrert 34,3 millioner passeringer i Fjellinjens bomstasjoner, som ligger i og på grensen til Oslo. Det er en nedgang på 2,1 prosent fra samme måned i fjor, skriver bomselskapet i en pressemelding.

Ifølge analyseansvarlig i Fjellinjen Stian Strøm Arnesen skyldes trafikknedgangen en takstøkning i fjellinjens bomstasjoner som kom 1. september.

Fjellinjen skriver også at andelen elbiler som kjører gjennom deres bomstasjoner i og rundt Oslo øker for hver måned. I oktober var elbil-andelen for personbiler og elektriske varebiler 34,5 prosent.

Fjellinjen driver alle bomstasjoner i Oslo.

