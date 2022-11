Boligregulering i Oslo tar dobbelt så lang tid som for fem år siden

I 2017 tok det i snitt 928 dager fram til planforslag ble gitt et endelig kommunevedtak, tilsvarende to og et halvt år. Nå tar plansaker i snitt 2.048 dager, altså litt over fem og et halvt år. Det viser tall Dagens Næringsliv har hentet inn.

Tiden som går fram til et planlagt boligområde gis grønt lys, er trukket fram som en viktig årsak til Oslos boligmangel. I år har Prognosesenteret beregnet at antallet ferdigstilte nyboliger kun vil dekke halvparten av behovet.

– Vi er ikke fornøyd med at det tar så lang tid, sier Kari Andreassen, Oslo-etatens konstituerte direktør, til DN.

Forklaringene på at saksbehandlingen tar lengre tid enn før, er flere:

– Mye av grunnen er at vi bor i en trangere by, og vi har i dag flere ambisjoner på bokvalitet, klima og medvirkning fra nabolag eller andre etater. Vi skal få plass til enda mer på områder med begrenset plass, sier Andreassen.

Hun sier plansaker rett og slett er mer kompliserte å jobbe i mål enn de var før. Hun trekker også fram at turnoveren høy blant saksbehandlerne i etaten.

[ Chris Michael svevde mellom liv og død på nyfødt-intensiven. Nå advarer moren om sykehusets planer ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Slik kan du kjøpe bolig uten hjelp fra foreldre, og uten den høyeste egenandelen (+) ]