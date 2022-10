21-åring dømt til fengsel for vold motivert av persons kjønnsidentitet

Ved 2-tiden natt til 11. november i fjor ble transpersonen påført slag og spark ved Under brua bar på Grønland i Oslo.

En 21-åring ble dømt til 120 dagers fengsel for grov kroppskrenkelse etter voldshendelsen, skriver Avisa Oslo.

Før rettssaken kom opp, døde personen som ble utsatt for vold. Hennes politiforklaring ble derfor lagt til grunn da saken ble behandlet i retten. Til politiet har hun forklart at hun og en venn møtte tre menn på gata som pekte på henne og lo fordi hun var «dame», og at én av disse tre hadde slått henne bakfra.

I retten forklarte den nå dømte 21-åringen at hendelsen ikke var motivert av at offeret var transperson eller homofil, og at han ikke har noe imot transpersoner eller homofile. 21-åringen erkjente i retten bare delvis straffskyld ettersom han karakteriserte seg som «drita».

Men retten kom til at volden var uprovosert og motivert av offerets legning og kjønnsidentitet.

