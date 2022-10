Byantikvaren kritisk til NRK-planer

Ifølge Estatenyheter reagerer byantikvaren både på høyden, utstrekningen og utnyttelsesgraden til bygningene NRK ønsker å sette opp på Ensjø. NRK ønsker en utnyttelse på 50.000 kvadratmeter på tomta.

Byantikvaren mener planene utfordrer premissene i den veiledende planen for offentlig rom for Ensjø. I tillegg ber de om at planavgrensningen mot Kampen park justeres.

– Byantikvaren vil vurdere å stille alternativ plan og oversende saken til Riksantikvaren for vurdering av innsigelse dersom planarbeidet ikke tar tilstrekkelig hensyn til nasjonale kulturminneinteresser i nærområdet, skriver Byantikvaren.

