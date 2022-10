Total stillhet fra de siktede om Oslo-skytingen

Av Steinar Schjetne/NTB

Både hovedmannen, Zaniar Matapour (43), og to menn som er pågrepet og siktet for medvirkningen til Oslo-skytingen, nekter fortsatt å la seg avhøre av etterforskerne.

Innledningsvis antydet en av dem som skal ha medvirket at han var villig til å forklare seg for politiet, men også han har nå valg å benytte seg av retten til ikke på forklare seg, bekrefter politiadvokat Ingvild Myrvold overfor NTB.

– Vi ønsker alltid å høre siktedes forklaringer, fordi det er viktige bidrag til etterforskningen, poengterer hun.

– Men vi etterforsker bredt og henter derfor inn informasjon på andre måter, som gjennom vitneavhør, videobeslag og elektronisk etterforskning, sier Myrvold.

Matapour åpnet ild mot London pub og Per på hjørnet natt til 25. juni. To personer ble drept og ytterligere 21 skadd. Til sammen har over 260 personer status som fornærmet etter skytingen, som politiet mener ble utført med terrorhensikt.

[ Skeive får nesten doblet støtte neste år ]

Taust om Bhatti

Det er også stille fra den fjerde siktede i saken, Arfan Bhatti. Han skal ha blitt anholdt av en antiterrorenhet i pakistansk politi mandag 26. september, ifølge kildeopplysninger til Aftenposten og VG, men norsk politi har fortsatt ikke fått offisiell bekreftelse på at han er pågrepet i forbindelse med Oslo-skytingen.

Politiet har «et meget godt samarbeid» med pakistanske myndigheter, ifølge Myrvold. Hun vil ikke gi ytterligere opplysninger om hva slags informasjon Oslo-politiet har om situasjonen til Bhatti nå.

– Norske myndigheter følger saken tett, men kan ikke gå ut med mer informasjon om arbeidet som pågår, sier hun.

I en lydmelding på tjenesten WhatsApp skal Bhatti ha bedt en slektning hente barna, samt ha sagt at han drar til byen Lahore, ifølge NRK. Representanter for familien opplyser til kanalen at Bhatti har vært forsvunnet siden 26. september – tre dager etter at norsk politi gikk ut med at den norske satsborgeren var internasjonalt etterlyst.

Saken fortsetter under videoen

Forlenger restriksjoner

Oslo tingrett har forlenget restriksjonene for mannen i 30-årene som er siktet for medvirkning.

Samtidig har mannen i 40-årene som også ble varetektsfengslet i fire uker for to uker siden, samtykket i at restriksjonene i hans fengsling også forlenges. Dette behandles skriftlig av Oslo tingrett tirsdag. De to er fengslet med isolasjon.

– Fengslingsfristen til siktede Zaniar Matapour utløper neste mandag. Politiet vil i løpet av uken be om at han fengsles videre. De rettspsykiatriske sakkyndige jobber fortsatt med å vurdere hans tilregnelighet, skriver Oslo-politiet i en pressemelding.

Matapour er tvangsinnlagt ved regional sikkerhetspost på Haukeland universitetssjukehus for judisiell observasjon. Denne observasjonen tar sikte på å avgjøre om Matapour var tilregnelig da han skjøt. Undersøkelsen nærmer seg slutten, opplyser Myrvold.

[ Gammel og skeiv, men ikke lenger ensom ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen