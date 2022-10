VIF-puber uenige om VM-boikott: – Alle får bare vurdere det på egen hånd

VM i Qatar splitter fotballinteresserte i det ganske land. Og i og for seg i hele verden. Hele fotballfamilien har allerede vært gjennom en opprivende konflikt om Norge bør boikotte fotball-VM eller ikke. Men nå nærmer mesterskapet seg, og da blir et nytt spørsmål viktig: Skal man se mesterskapet, eller skal man ikke?

Heller ikke her er alle enige. VIF-pubene Bohemen og Vålerenga Vertshus har valgt hver sin løsning.

– Jeg synes saken er vanskelig og har full respekt for at man ender på forskjellige løsninger, sier Stephan Konupek, daglig leder på Bohemen i Oslo sentrum.

Han har valgt å vise fotball-VM.

– Jeg brukte litt tid på å bestemme meg, sier Mona skogen, som har samme jobb på Vålerenga Vertshus på Vålerenga.

Hun har valgt boikott.

Kan vise hockey i stedet

Men særlig krangel er det ikke å spore mellom de to blårøde pubbene. Begge viser til at de er veldig forskjellige steder. Mens Vålerenga Vertshus er en bydelspub som både har konserter, dart, quiz og til og med bursdager, og i utgangspunktet er mest opptatt av å vise Vålerengas fotball- og hockeykamper på storskjermene sine, er Bohemen en reindyrka fotballpub.

– Det er bare Vålerenga som er ufravikelig for oss, sier Mona Skogen.

Hun forteller at de har fiksa noen ekstra arrangementer i VM-perioden for å sikre seg.

– Man vet jo ikke hva som blir de økonomiske konsekvensene, sier hun.

– Jeg er veldig glad i fotball selv, og pleier å glede meg til VM. Men ikke i år. Det har ikke vært noen særlig entusiasme blant kundene heller, forteller hun.

– Krangler dere fælt om dette mellom pubbene?

– Absolutt ikke. Jeg har ikke noe behov for å tråkke på Bohemen. Jeg forstår valget deres veldig godt. De som ble sure da Bohemen sa at de skulle vise VM, de kan bare komme hit i stedet.

Hun presiserer at Klanen ikke har hatt noe med avgjørelsene å gjøre.

De mørke vinterkvelder på Vålerenga Vertshus pleier å fylles med fotball og glede. I vinter blir det mer hockey og quiz, i hvert fall under fotball-VM. (Aslak Borgersrud)

Så drøyt

– Jeg skjønner jo at det ikke betyr noen ting at vi velger å ikke vise VM. FIFA-toppene har nok ikke hørt om Vålerenga Vertshus. Og kommer nok ikke til å gjøre det heller. Men i noen saker er det viktigere å ta standpunkt enn i andre. Og dette er så drøyt. Så hvis man har mulighet til å ta et standpunkt, var det viktig nå, sier Skogen.

– Hva er det med VM som provoserer deg?

– For det første har de jo kjøpt seg til det. For det andre går mesterskapet i november og desember. Det er jo sinnssykt. Folk har dødd i arbeidet med stadionene. Og så er det jo lovene i dette landet. Nei, det er jo hele pakka. Personlig hadde jeg ikke tenkt å se noen kamper, sier hun.

Lever av fotball

«Vi lever av å vise fotball. Én måned uten etter to år med pandemi, ville rett og slett kunne bety kroken på døra.»

Det skreiv Stephan Konupek, daglig leder på Bohemen, i et Facebook-innlegg denne helga. I teksten forklarte han grundig hvorfor de velger å vise mesterskapet, til tross for at de gjør det «med en kraftig bismak».

– Jeg synes alle bare får vurdere det på egen hånd. Det er ikke bare moralske vurderinger, og for vår del ville det vært direkte uansvarlig å boikotte, sier Konupek til Dagsavisen.

– De penga er i lommene på Qatar uansett, legger han til.

Konupek peker på moralske dilemmaer man havner i hvis man først skal begynne å boikotte Qatar-mesterskapet.

– Hvilke lag kan du da vise på TV? Kan du vise Newcastle, som fungerer som en rein pr-kampanje for Saudi-Arabia? Det er jo et verre regime enn Qatar. Det virker som en veldig vanskelig balansegang å drive sportspub og veie hva du kan vise og ikke vise, sier han.

Samtidig synes han det er greit at Vertshuset gjør et annet valg.

– Da føler jeg vålerenga-familien målbærer begge parter. Så kan folk sitte og føle seg vel på Vertshuset, og så kan de som vil se fotball se på det hos oss. Det er en ren rasjonell vurdering fra begge, sier han.

Vil heller gå konkurs

Oslos tredje Vålerenga-eide fotballpub er Øst Gastropub på Intility Arena. Hva de velger å gjøre er fortsatt ikke kjent. Men daglig leder Jeanette Pedersen opplyser til Dagsavisen at de skal ta en endelig beslutning i løpet av neste uke.

PS: Hvis du overhodet ikke liker Vålerenga, kan du fortsatt velge utelivsalternativ i Oslo ut ifra VM-preferanse. Fotballpubben Ball, som ligger rett bak Youngstorget har sagt til Avisa Oslo at de heller vil gå konkurs enn å vise VM. På Youngstorget skal derimot Fotballfesten.no vise kampene på storskjerm i et gigantisk telt under hele mesterskapet, og møter sterk kritikk for det.

Det var Avisa Oslo som først skreiv om Vertshusets boikott.

Fotball-VM i Qatar: mesterskapet, tildelingen, korrupsjonsanklagene og arbeidsforholdene.

Qatar ble tildelt VM 2. desember 2010. Qatar blir det første landet i Midtøsten til å arrangere fotball-VM. Mesterskapet varer fra 21. november til 18. desember 2022.

Qatar slo ut Australia, Japan, Sør-Korea og USA i avstemningen.

I 2011 kom de første beskyldningene om korrupsjon i forbindelse med tildelingen. Tidligere Fifa-generalsekretær Jerome Valcke antydet i en e-post at han mente Qatar kjøpte retten til å arrangere VM. Fifas ledelse og Qatars myndigheter har hele tiden nektet for at stemmer ble kjøpt for å sikre ørkenstaten mesterskapet.

I 2015 ble i alt ni Fifa-topper siktet for korrupsjon av påtalemyndigheten i USA. Like etter trakk Sepp Blatter seg som president i det som senere er omtalt som den store Fifa-skandalen.

Blatter og tidligere Uefa-president Michel Platini er tiltalt for svindel. En dom i den sveitsiske domstolen er ventet 8. juli. Sentralt i korrupsjonssaken er utbetalingen av 2 millioner sveitserfranc fra Blatter til Platini i 2011.

Den britiske avisen The Guardians avsløring i 2021 hevdet at over 6500 gjestearbeidere, hovedsakelig fra India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka og Bangladesh, har mistet livet siden VM-tildelingen til Qatar for over ti år siden. 37 av dødsfallene er direkte tilknyttet stadionbygging.

Flere organisasjoner har i lang tid hevdet at Qatar bryter grunnleggende menneskerettigheter, blant annet gjennom forbud mot homofili og uakseptabel behandling av utenlandske arbeidere.

Qatarske myndigheter har innført flere tiltak og reformer for å bedre situasjonen for gjestearbeiderne og vilkårene for menneskerettigheter.

Fotballtinget sa i juni 2021 klart nei til boikott av neste års VM etter at flere toppklubber hadde gått inn for dette.

Kilder: NTB, BBC, Al Jazeera, Sunday Times, The Guardian

