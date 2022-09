35-åring dømt for drapsforsøk fikk redusert straff etter anke

Mannen ble i tingretten i Oslo tidligere i år dømt til åtte og et halvt års forvaring for to drapsforsøk, men anket til lagmannsretten.

Lagmannsretten har nå har frifunnet ham for et av drapsforsøkene og redusert straffen samt omgjort dommen til fengsel og ikke forvaring.

Den domfelte mannen er straffet en rekke ganger tidligere, blant annet for våpenbesittelse, trusler og voldsovertredelser, og tilhører et rusmiljø i hovedstaden.

Under en krangel i en leilighet på Ammerud i Oslo i april 2020 knivstakk han to kamerater og ble i tingretten dømt for drapsforsøk på begge.

Nødverge

Borgarting lagmannsrett har under dissens funnet ut at tiltalte handlet i rettmessig nødverge da han knivstakk den ene mannen, og han ble dermed frifunnet for dette forholdet.

Knivstikkingen av den andre fornærmede skjedde etter den første mannen, og her mener lagmannsretten at det ikke var på tale om nødverge. Han ble derfor dømt til seks års fengsel for dette forholdet.

Lagmannsretten vurderte at faren for gjentakelse ikke var tilstrekkelig kvalifisert til at det var riktig å reagere med forvaring.

I tillegg til fengselsstraffen må 35-åringen betale oppreisningserstatning på 225.000 kroner til hver av de to fornærmede, noe som er mer enn han ble dømt til i tingretten.

Anker

Til TV 2 sier mannens forsvarer, advokat Christian Flemmen Johansen, at dommen vil bli anket til Høyesterett.

– Saken vil bli anket hva gjelder den andre fornærmede, all den tid jeg opplever at lagmannsretten har foretatt en feil ved sin lovanvendelse, sier Flemmen Johansen, som også vil anke erstatningsbeløpet.

