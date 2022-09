To menn pågrepet og siktet for medvirkning til Oslo-skytingen i sommer

Begge er siktet for medvirkning til terrorhandling.

– Den ene mannen er i 40-årene og har somalisk statsborgerskap. Den andre mannen er i 30-årene og er norsk statsborger. Begge mennene er kjent for politiet fra før og begge er bosatt i Oslo, skriver Oslo-politiet i en pressemelding mandag formiddag.

Mannen i 40-årene blir fremstilt for varetektsfengsling enten mandag eller tirsdag.

– Han stiller seg uforstående til siktelsen, opplyser hans advokat Victoria Holmen til NTB.

Mannen i 30-årene har samtykket til fengsling, og fengslingsmøtet går som kontorforretning, altså at partene ikke trenger å møte opp i retten. NTB har ikke lyktes å komme i kontakt med mannens advokat Øyvind Bratlien.

Bhatti etterlyst internasjonalt

Det er dermed til sammen fire siktede personer i saken.

Fra før er Zaniar Matapour siktet. Han ble pågrepet på stedet etter at to menn ble skutt og drept utenfor barene Per på hjørnet og London Pub i Oslo sentrum natt til 25. juni. Flere andre ble skadd.

Politiet har også siktet Arfan Bhatti, som er internasjonalt etterlyst. Han oppholder seg for tiden i Pakistan.

– For å sørge for et best mulig samarbeid med pakistanske myndigheter, hadde vi tjenestepersoner fra Oslo politidistrikt i Pakistan for kort tid siden. Vi er forberedt på at de rettslige prosessene i Pakistan tar tid og at det i så måte er vanskelig å stadfeste når Bhatti kan bli pågrepet, skriver politiet videre.

– Politiet har ikke hatt kontakt med Bhatti, men har vært i kontakt med hans forsvarer Svein Holden, uten at vi kan kommentere innholdet i dette, skriver politiet.

Matapour ennå ikke avhørt

Det var i 1-tiden natt til 25. juni at det ble løsnet skudd mot de to barene i Rosenkrantz’ gate. To menn i henholdsvis 50- og 60-årene ble drept, og flere titalls personer ble såret.

Etter få minutter ble Zaniar Matapour lagt i bakken av vitner på steder, og han ble raskt pågrepet av politiet.

Han har ennå ikke villet snakke med politiet for å avgi en forklaring. Politiet har hatt flere hypoteser, deriblant terror.

Tidligere denne måneden ble gaten der skytingen skjedde, farget i regnbuefarger. Noen dager senere ble det arrangert et regnbuetog gjennom Oslos gater, som blant annet gikk forbi åstedet. Ifølge Oslo pride var det 60.000 mennesker som gikk i toget, noe som ble ny rekord.

