– Jeg skjønner ikke hvorfor ikke den støtten har kommet på plass for lenge siden

Fredag la regjeringen fram planen for strømstøtte til bedrifter. Det synes Ingun Øyo Egeland er på høy tid.

– Jeg synes det er merkelig at regjeringen ikke har kommet med støtte til bedriftene for lenge siden. I de siste månedene har vi opplevd horrible strømpriser og jeg kan ikke fatte at vi har blitt satt i en slik situasjon uten at tiltak ble gjort umiddelbart, sier hun til Dagsavisen.

Hun er en av mange små og store bedriftseiere som har ventet lenge på en strømstøtte-pakke fra regjeringen og næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). Etter at pakka ble lagt fram på en pressekonferanse fredag, sier Egeland til Dagsavisen at hun synes det er bra at det kom nå, men:

– Jeg vet ikke helt hvor mye dette hjelper oss. Det er en god kortsiktig ordning, men det er fint lite vi kan gjøre av enøktiltak i en liten kjeller her, så jeg er usikker på hvor mye glede vi får av ordningen, sier hun, og legger til:

– Ordningen har kommet veldig sent, og vi er allerede mange som ligger dårlig an.

Fikk sjokk

Ingun Øyo Egeland har drevet Pizza Da Mimmo på Frogner siden 1992, men maken til til de regningene hun har fått i det siste, har Egeland aldri opplevd før.

– For oss er det fortvilende. Vi har alltid hatt ganske lav strøm, men jeg vil anslå at utgiftene bare til strøm har ganget seg med sju bare den siste måneden. Skal det fortsette sånn, blir det minst 100.000 ekstra i året, og vi er jo nesten ikke vant til å ha strøm som budsjettpost en gang, sier Egeland til Dagsavisen.

– Alle monner drar

Selv tror hun at hun restauranten skal komme seg gjennom også denne tøffe perioden.

– Men jeg tenker med gru på alle de bedriftene som er nødt til å bruke enda mer strøm enn oss, og som nå vurderer å legge ned. Jeg har kolleger og bekjente i ulike bransjer, som er skikkelig bekymret for framtida. For noen kan dette bli kroken på døra. Mange i restaurantbransjen har så vidt kommet seg etter koronakrisen, og så kommer dette på toppen. Ennå er heller ikke besøkstallene slik de var før pandemien, sier Egeland.

– Selvfølgelig håper jeg på at strømstøtten for bedrifter vil være til hjelp for oss også. Alle monner drar. Men jeg skjønner ikke hvorfor ikke den støtten har kommet på plass for lenge siden.

