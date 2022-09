Mehl etter Oslo-vold: – Kampen mot de kriminelle miljøene må skje langs flere spor

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Kampen mot de kriminelle miljøene må skje langs flere spor. Forebygging er helt avgjørende, og da er mange aktører viktige. Vi er avhengig av at familie, skole, barnevern, Nav, frivillige organisasjoner og politi jobber for å løse utfordringene sammen, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en kommentar til NTB.

Den siste tiden har det vært en rekke alvorlige episoder der spesielt ungdommer har brukt kniv og andre typer våpen i Oslo.

Senest tirsdag ble en mann knivstukket på Tveita, en hendelse politiet etterforsker som drapsforsøk. Også i forrige uke var det flere knivepisoder, blant annet på Furuset i Oslo.

– Uro i enkelte miljøer

Justisministeren har merket seg utviklingen.

– Vi ser at det i perioder kan være større uro i enkelte miljøer I Oslo. Samtidig ser Oslo-politiet at det er færre tunge, unge kriminelle. Antallet under 18 år som er registrert med fire straffbare forhold eller flere i løpet av et kalenderår, er redusert med 20 prosent og nesten halvert siden 2019. Antall knivran går også ned, understreker justisministeren.

Hun påpeker at regjeringen har gjennomført en rekke tiltak mot gjengkriminalitet allerede, og at flere er på trappene. Blant annet vil de gjennomføre et våpenamnesti fra 1. januar.

– Oslo politidistrikt fikk i år 40 millioner kroner for å styrke arbeidet mot kriminelle miljøer og gjenger. Dette har særlig gått til uniformert personell i lokalmiljøene, styrking av etterretning, forebygging og etterforskning, sier Mehl.

Nye politisteder?

Regjeringen har også lovet å opprette nye polititjenestesteder der det er lokalt ønske om det.

– Bydelene i Oslo er med i denne vurderingen på lik linje med resten av landet. Regjeringen vil legge fram en plan for å styrke politiets lokale nærvær, og jeg vil komme tilbake til dette senere i høst. Regjeringen skal lytte til lokalsamfunn, også i Oslo, som ønsker mer tilstedeværende politi, sier Mehl.

Hun viser til at noen av dem som deltar i de kriminelle gjengene, er barn.

– Ofte lever disse barna i familier med store levekårsutfordringer. Derfor er regjeringens arbeid mot sosial ulikhet, dårlige levekår, barnefattigdom og utenforskap viktige innsatsområder for å forebygge denne kriminaliteten, sier hun.

Johansen: – Uakseptabelt

Tidligere har byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo uttrykt bekymring over utviklingen.

– Det jeg er urolig for, er at det tydeligvis er helt naturlig for enkelte, når de går ut om morgenen, å ta på seg en kniv. Ikke for å spikke pinner og grille pølser i skogen, men for å ha muligheten for å bruke den, sa byrådslederen til NRK forrige uke.

Også han mener det må gjøres mer forebyggende arbeid.

– En fellesnevner her er at dette er unge gutter som har med seg kniv og tydeligvis er villige til å bruke den. Det er uakseptabelt å kle på seg kniv når man går ut om morgenen, slår Johansen fast.

