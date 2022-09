Kraftig fall i antall tunge, unge kriminelle i Oslo

Ifølge Oslo-politiets tall er voldsbølgen Oslo har opplevd i begynnelsen av september et unntak fra en ellers positiv trend. Politiet ser et kraftig fall i antallet tunge, unge kriminelle. Det forteller Rune Solberg Swahn, leder for forebyggende enhet i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Han viser til Oslo-politiets oversikt over de såkalte unge gjengangerne – personer under 18 år som er registrert med fire eller flere straffbare forhold i løpet av et kalenderår. Tallene viser at de er blitt færre, sammenlignet med i fjor.

– Den gruppen ungdommer som står for veldig alvorlig kriminalitet går drastisk ned. Nedgangen er på 20 prosent ved utgangen av august, sier Swahn.

[ Byrådslederen om knivstikkingene: – Det er mange som går rundt med følelsen av å ikke ha noe håp ]

Antallet tunge, unge kriminelle er nesten halvert fra toppåret 2019.

– Denne gruppen står for nesten halvparten av den registrerte ungdomskriminaliteten. Så hvis vi får luket ut disse, vil vi få til en stor reduksjon, sier han.

Swahn antar likevel at det vil bli flere ran litt senere i høst, når det blir kaldere i været.

– I oktober begynner det å bli kaldt og mørkt, og dyre jakker blir attraktive for dem som er villige til å begå ran, sier han.

[ Pia Tjelta: – Bransjen går i knestående, basert på hva det mannlige geniet mener og vil (+) ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen