To skadde menn siktet etter knivstikkinger på Furuset i Oslo

Den ene mannen er mer alvorlig skadd enn den andre, men begge er utenfor livsfare, opplyser politiet i en pressemelding. De er begge innlagt på sykehus.

Knivstikkingene skjedde i nærheten av Furuset senter i Oslo. Den ene mannen ble funnet ved åstedet, mens den andre ble funnet i en leilighet ikke langt unna.

Politiet mener de knivstakk hverandre.

– Etterforskningen så langt tyder på at det har vært en form for relasjon mellom de to mennene, men det er for tidlig å si hva som var bakgrunnen eller motiv for hendelsen, heter det i pressemeldingen.

Siktet

Den ene mannen er siktet for drapsforsøk, den andre for grov kroppsskade. Begge vil bli forsøkt avhørt i løpet av tirsdag. De siktede er født i 2003 og 1998.

Politiet tror en tredje person var til stede, og er svært interessert i å komme i kontakt med vedkommende.

– Politiet arbeider nå videre med innhentet informasjon, blant annet videoovervåking og avhør av vitner og de involverte, skriver politiet.

Grete Lien Metlid, som leder etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, sier til TV 2 at de vet hvem den tredje personen er, og oppfordrer ham sterkt til å kontakte politiet.

To meldinger

Det var klokken 16.42 mandag ettermiddag at Oslo-politiet fikk melding om en knivstikking på Furuset T-banestasjon, som ligger i samme bygg som Furuset senter.

Mens de jobbet med den saken, fikk de melding om en annen voldsepisode klokken 17.10 i en bolig i nærheten.

Mandag kveld ble det meldt at de unge mennene var i kritisk tilstand. Det ble da omtalt av politiet som to separate knivstikkinger.

[ Flere episoder med knivstikking på Stovner: – Jeg skjønner at folk er skremt. Men vi må ikke tro at det er helt vilt å gå ut heller ]

– Bekymringsfullt

Dette er den siste i en rekke voldshendelser i Oslo den siste tiden. Det gjør byrådsleder Raymond Johansen (Ap) urolig.

– Det er bekymringsfullt det som skjer nå. Foreløpig er det ingenting som tyder på at disse hendelsene er relatert til hverandre, at de er enkeltstående, sier han til NRK tirsdag.

Han understreker at Oslo er en trygg by, og at det farligste man kan være i Oslo, er kriminell og eventuelt med i gjenger – men sier det ikke er klart om hendelsene er gjengrelaterte.

– Det jeg er urolig for, er at det tydeligvis er helt naturlig for enkelte, når de går ut om morgenen, å ta med seg en kniv. Ikke for å spikke pinner og grille pølser i skogen, men for å ha muligheten for å bruke den, sier byrådslederen.

[ Vil ha Omar som Oslo-ordfører ]

– Urolig periode

Metlid sier det er bekymringsfullt at det har skjedd flere alvorlige hendelser på kort tid.

– Vi har forståelse for at dette er skremmende for folk i byen. Det er for tidlig å trekke konklusjoner, men vi er nok nå inne i en mer urolig periode når det gjelder konfliktlinjer i politidistriktet. Det har høyeste prioritet, og vi jobber forebyggende for unngå at dette ikke eskalerer, sier hun til TV 2.

– Om dette skyldes et generelt høyt konfliktnivå nå eller om det er innenfor det vi av og til ser av variasjoner, må vi komme tilbake til.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen