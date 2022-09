Obos og Hafslund Ny Energi starter nytt solenergi-selskap

Det nye selskapet skal hete Solway, melder Obos og Hafslund Ny Energi i en pressemelding.

– Nå skal vi handle lynraskt for å kunne komme i gang før vinteren. Vi sikter på å ta imot de første bestillingene i september og ha de første anleggene på plass og i drift allerede i år, sier Ingunn Andersen Randa i Obos.

Hun sier at Obos har sett en økning i henvendelser fra medlemmer, sameier og borettslag som etterspør solcelleløsninger for sine bygg. Et mellomstort borettslag vil kunne spare 150-200.000 kroner i strømutgifter med solenergi hvert år, heter det i pressemeldingen.

– Vi ser virkelig fram til samarbeidet med Obos og har stor tro på at vi sammen kan skape gode løsninger som minimerer energibehovet og strømregningen til våre kunder, sier Martin Sleire Lundby i Hafslund Ny Energi.

