Johansen om voldshendelser i Oslo: – Uakseptabelt å kle på seg kniv om morgenen

– Det er bekymringsfullt det som skjer nå, sier Johansen til NRK. Kommentaren kommer i lys av mandagens knivstikkinger på Furuset i Oslo, de siste blant flere voldshendelser som har preget hovedstaden.

– Jeg får en rapport fra politiet sannsynligvis senere i dag. Foreløpig er det ingenting som tyder på at hendelsene er relatert til hverandre, at det er enkeltstående hendelser.

Han understreker at Oslo er en trygg by, og at det farligste man kan være i Oslo, er kriminell og eventuelt med i gjenger – men sier det ikke er klart om hendelsene er gjengrelaterte.

[ Begge de skadde er siktet etter knivstikkinger på Furuset ]

– Det jeg er urolig for, er at det tydeligvis er helt naturlig for enkelte, når de går ut om morgenen, å ta på seg en kniv. Ikke for å spikke pinner og grille pølser i skogen, men for å ha muligheten for å bruke den, sier byrådslederen.

Han sier det må gjøres mer forebyggende arbeid for å hindre at slike hendelser skjer.

– En fellesnevner her er at dette er unge gutter som har med seg kniv og tydeligvis er villige til å bruke den. Det er uakseptabelt å kle på seg kniv når man går ut om morgenen, slår Johansen fast.

[ Flere episoder med knivstikking på Stovner: – Jeg skjønner at folk er skremt. Men vi må ikke tro at det er helt vilt å gå ut heller ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen