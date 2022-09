Ruter vil kutte gratisturer for ukrainere – byrådet sier nei

Siden i vår har alle ukrainere med asylsøkerbevis eller ID-papirer sluppet å betale billett. Men Ruter mener nå ordningen bør avsluttes, og samkjøres med ordninger for andre flyktninger. Det skriver de i et brev sendt til byrådet i Oslo i august, melder NRK.

Byrådet i Oslo ønsker å få til en ordning som ivaretar alle flyktninger. Men ukrainerne skal fortsette å få reise gratis, sier miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG):

– Jeg er glad for at vi kan hjelpe ukrainere i en ekstraordinær situasjon, og har gitt Ruter beskjed om at vi skal fortsette med det, sier hun.

Særordningen for ukrainerne vil vare fram til en felles ordning for alle flyktninger kommer på plass, lover Stav.

