Tenåringer tiltalt for å ha tatt med ladd revolver til skole i Oslo

Ifølge tiltalen var revolveren synlig mens tenåringene gikk eller løp gjennom skolegården, skriver Avisa Oslo.

I tillegg mener Statsadvokatene i Oslo at guttene, som er 16 og 17 år gamle, var bevæpnet med en machete og to foldekniver.

– I denne saken er det tatt ut tiltale på medvirkning fordi politiet er av den oppfatning at de tiltalte var sammen om handlingen, og at handlingen var planlagt ved at de var der for å true noen, sier politiadvokat Marie Steen Habberstad.

16-åringen erkjenner ikke straffskyld. Guttens advokat, Carl Rieber-Mohn, sier gutten ikke var i besittelse av noe våpen da han ble pågrepet. 16-åringen har sittet varetektsfengslet siden hendelsen 14. juni.

Advokat Marijana Lozic er forsvarer for 17-åringen. Verken Avisa Oslo eller NTB har oppnådd kontakt med advokaten.

