Stor politiinnsats skal trygge Oslo Pride

Pridetoget i Oslo ble i sommer avlyst etter skytingen i Oslo sentrum natt til 25. juni. Arrangementet er flyttet til lørdag 10. september, med regnbuetog gjennom hovedstadens gater. Regnbuetoget vil ende opp i en solidaritetsmarkering på Kontraskjæret ved Akershus festning.

– Oslo Pride og politiet har et tett og godt samarbeid sammen med Oslo kommune slik at publikum, deltakere, våre frivillige og Oslos innbyggere skal få et så trygt arrangement som mulig, skriver kommunikasjonsrådgiver Rohan Sandemo Fernando i en epost til NTB.

Stabssjef Harald Nilssen ved Oslo politidistrikt opplyser at de er varslet av Oslo Pride om planene for arrangementet, og at det gjøres løpende vurderinger for at arrangementet skal kunne gjennomføres på en trygg måte.

– Politiet vil være til stede med uniformert og sivilt mannskap for å sikre gjennomføring av arrangementet. Vi setter inn de ressurser og tiltak vi anser nødvendige for å trygge deltakere og andre som ønsker å være til stede, skriver Nilssen i en epost.

