Ytterligere én pågrepet etter skyting på Torshov i Oslo

Det var NRK som først meldte om pågripelsen.

– Han ble pågrepet i Oslo i natt, og det var en planlagt og udramatisk pågripelse, sier krimleder Anders Johnsrud ved krimvakta i Oslo politidistrikt til NTB onsdag.

Johnsrud vil ikke si noe om grunnlaget for pågripelsen og hva siktelsen går ut på.

– Men han er jo pågrepet, og med det følger det jo en rolle i saken. Skyting i det offentlige rom er alvorlig, og det kan ikke sies for ofte hvor høyt slikt blir prioritert, sier han.

Tre pågripelser tirsdag kveld

Det var klokken 20.26 tirsdag kveld at politiet meldte om skudd mellom to biler på Torshov. Kort tid senere hadde politiet kontroll på to biler. Ingen skal ha blitt skadd i skytingen.

Tre personer ble pågrepet tirsdag kveld, men de er dimittert, opplyser Johnsrud.

– Vi hadde ikke hjemmel for varetekt, men de er jo selvsagt av interesse for politiet. Det gjenstår fortsatt enkelte avhør der, sier han videre.

Flere vitner

Det var flere personer som var vitne til skytingen, blant annet personer som var gjester på to restauranter der skytingen skjedde. Onsdag vil politiet også gjennomføre en rekke vitneavhør.

Politiet vil også gjennomfør tekniske undersøkelser av de to bilene de tok kontroll på tirsdag kveld. Det gjenstår i tillegg fortsatt arbeid med å innhente potensiell materiale fra overvåkingskameraer i området.

– Vi skal jobbe med å sette sammen informasjon og se hva vi har. Forhåpentligvis får vi dermed snevret inn hypotesene våre, sier krimlederen.

