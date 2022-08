En person svært alvorlig skadd etter mulig knivepisode på Stovner

I tillegg er en tredje person som er mistenkt for å ha vært involvert, pågrepet i nærheten, melder politiet i Oslo.

– Vi jobber med en hypotese om at eksisterende konflikter ligger bak hendelsen, skriver Oslo-politiet.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 12.11. Det var på daværende tidspunkt uklart om det dreide seg om knivstikking eller hva som hadde skjedd.

– Det er to skadde på stedet, men vi vet ikke noe om skadeomfanget eller hvordan de er blitt skadd. Det er derfor vi sier at dette er en mulig knivstikking, sa operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæther i Oslo politidistrikt til NTB like etter hendelsen.

Han fortalte at de først fikk melding om et slagsmål på stedet.

