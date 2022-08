Her er guiden: Hvordan bli kul i Oslo

Dagdrømmene om hvordan livet vil bli når du «flytter til Oslo» for å studere, er kanskje romantisk når det planlegges fra et barndomsrom i Sogn og Fjordane (eller noe). Men det kan fort endre seg når du står der på Karl Johan og tenker:

«Hva gjør jeg nå?»

Da snakker vi ikke om hvor du kjøper billige pensumbøker. Men hvordan leve storbydrømmen til det fulle.

Men ikke vær bekymret! Vi har snakket med noen kule folk i Oslos gater som gir deg deres beste tips, så du kan entre byen som den kuleste katten. (Tips 1. Ikke bruk «kul katt» som begrep, det er ikke en greie).

Steg en: Få deg en venn

Skal du eie byen, er det kanskje gøy å ha med en venn eller to. Men er Oslofolk så kalde og sure som ryktet skal ha det til? Hvis vi skal gi de vi møtte på gata rett på fasit (som er premisset for denne saken, bare gå med på det), så er svaret: Ja. Eller for å si det mer forsiktig:

– Oslo er en vanskeligere by.

Amund Harbo (25) og kompisen Casper Jaworski (24) er fra Stavanger, og har begge studert i Oslo. Trikset er å kaste seg ut i det sosiale, spesielt når man sitter og lurer på om man skal gidde å dra på det fadderuke-vorset, mener de.

– Det er viktig å takke ja i begynnelsen. Selv når man er litt nervøs, og usikker på om man orker. Delta på fadderuka!

Kompisene og studentene fra Stavanger, Amund Harbo og Casper Jaworski, tipser om at man må hive seg med på det sosiale. De sa ikke at grønt var årets farge. (Selma Moren)

De to innflytterne fra Bergen og Førde, Oda Ormgostad (25) og Anna Kolås Brun (22), var å finne ved fontenen på Youngstorget (Bonus-tips: Hør på låten av Sondre Justad neste gang du går forbi). De sier seg enige i at man må hive seg med på ting når muligheten kommer.

– Det er vanskeligere å bli kjent med folk her. Når du kommer fra et lite sted, ser du folk du kjenner over alt. Her må du jobbe litt for å få venner.

Oda Ormgostad (25) og Anna Kolås Brun (22) har begge flytta til Oslo fra mindre steder, og mener man må legge inn litt mer innsats for å bli kjent med folk her. (Selma Moren)

Kristina Holt (32), som har jobbet i utelivet i Oslo i mange år (men nå skal flytte til Paris – definisjonen av kul eller?!), sier at man burde være forberedt på at det kan være vanskelig å finne seg et miljø.

– Oslo er veldig gjengete. Det kan være fint å finne et miljø hvor man føler seg hjemme, med folk som er opptatt av de samme tingene som deg.

Kristina Holt (32) (Selma Moren)

Nesten alle Dagsavisen har snakket med mener at studentforeninger er en god mulighet for å møte nye venner. Men IT-konsulent Trygve Bærland (30) fra Mjøndalen sier det er like viktig å huske på å ikke melde seg inn i feil forening.

– Jeg ble med i en brettspillklubb fordi jeg ikke turte å si nei. Da ble jeg litt fanget.

De spilte visst robot-spill. Vi ser den.

Bli med i studentforening om du er ny student – men vær forsiktig med hva du takker ja til, advarer Trygve Bærland (30). (Selma Moren)

Steg to: Vit hvor du burde feste

Topp, nå har du venner. Da gjenstår å finne et utested du kan ta dem med på. Folket på gata har anbefalt:

Kulturhuset. (Youngs gate 6). Slapp av, det er ikke der de spiller kulturelle skolesekken-forestillinger, men et dag- og kveldsåpent sted ved Youngstorget, hvor du kan drikke både kaffe og pils. I helgene forvandler det seg til en klubb. For ekstrapoeng i Oslosk: Sett seg der en ettermiddag og skriv på det nye manuset til en TV-serie du ikke har pitchet ennå.

(Youngs gate 6). Slapp av, det er ikke der de spiller kulturelle skolesekken-forestillinger, men et dag- og kveldsåpent sted ved Youngstorget, hvor du kan drikke både kaffe og pils. I helgene forvandler det seg til en klubb. For ekstrapoeng i Oslosk: Sett seg der en ettermiddag og skriv på det nye manuset til en TV-serie du ikke har pitchet ennå. Elsker og London. (Kristian IVs gate 12 og C. J. Hambros plass 5). Dette er Oslos mest kjente skeive utesteder, hvor alle er velkommen. Raus og hyggelig stemning. Garanterer (nesten) noe Abba, og på Elsker hender det at det danser folk i trusa i 2. etasje. En advarsel eller en anbefaling, alt ettersom.

(Kristian IVs gate 12 og C. J. Hambros plass 5). Dette er Oslos mest kjente skeive utesteder, hvor alle er velkommen. Raus og hyggelig stemning. Garanterer (nesten) noe Abba, og på Elsker hender det at det danser folk i trusa i 2. etasje. En advarsel eller en anbefaling, alt ettersom. Justisen. Et utested i Møllergata 15, deler av det under åpen himmel. Kjent på folkemunne som et «kjøttmarked». Et ekkelt ord for at mange er på utkikk etter noen å kline med. Blunkefjes. (NB: Femti prosent av klientellet ser ut som de har en mastergrad i økonomi, ifølge Dagsavisens kilder).

Kø ved utestedet Justisen. Tips: Kom tidlig! (Naina Helén Jåma/NTB)

Steg fire: Og hvor du ikke burde feste

– Alt vest for Nationaltheatret kan man droppe. Med mindre man synes det er kult med 2009-«vibe» hvor man heller ut champagne på dansegulvet.

Andreas Granlund (30) gjør som de fleste Dagsavisen har snakket med, og legger til at folk er ulike, og alt er lov. Men han og venninnen Elena er ganske enige i at Frogner ikke er der de drar på fest.

Andreas Granlund (30) og venninna Elena synes ikke Frogner er stedet å dra ut i Oslo. (Selma Moren)

Så her kommer det, verstingene, ifølge byfolka:

Heidis: Fridtjof Nansens plass 8. Servitørene går i sånne oktoberfest-klær, og stedet mener selv at de «Gir deg Norges beste afterski-stemning». Det sier kanskje nok?

Youngs: Youngstorget 3. «Bare attenåringer med fake legg», hvis man skal tro på Dagsavisens kilder.

Lawo og Lawo terrasse. Universitetsgata 26. Er visstnok «mye fyll og fanteri» og «litt mye unge folk». Fysj!

Steg fem: Ha litt peiling

Som ny i en by, vil man kanskje ikke falle under kategorien «åpenbart ikke herfra.» Så her kommer tingene du må vite for å skli rett inn i mengden. For dem som liker sånt, da.

Dra på byen med en stor gjeng. Don Reyes (36) aner ikke hvor man burde dra ut (– Sist jeg var ute var jeg på Jæger, er det fortsatt åpent?). Men han har jobbet som DJ, og erfart at det er lettere å komme inn hvis man er mange. – Jo større gjeng, jo lettere er det å slippe inn.

Don Reyes (36), tidligere DJ. Nå jobber han med barn og ungdom. (Selma Moren)

Oppfør deg på kollektivt. Hvis det er noe Oslo-folk er opptatt av, er det å oppføre seg på trikk, buss og bane. Her kommer de verste syndene ifølge folk, som fører til at ordfører Marianne Borgen forviser deg fra byen i en offentlig seremoni. (Nei da, men «we wish»)

1. Å gå på før alle har gått av.

2. Å ha den svære ryggsekken din på når det er fullt.

2. Å legge noe i setet ved siden av deg når alt er opptatt.

3. Sette deg ved siden av noen når det ikke er fullt.

4. Småprate med noen, med mindre de er veldig åpne for det.

5. Spise mat. Punktum.

Psst. BONUS-TIPS FOR KOLLEKTIVT: Kle av deg (litt) på 11 og 12-trikken. Om vinteren er de sykt varme, visstnok.

Steg 6. Vit hvor de Instagram-vennlige stedene er

Du har ikke bodd i byen før du har lagt ut minst ett bilde med «Nå var du fin Oslo». Her kommer steder å bli sett på i det nye antrekket ditt fra Fretex. (Alle svarte bruktbutikk når de fikk spørsmål om stiltips. Og selvsagt: Kle deg i hva du vil, så det blir ikke et eget punkt).

Uansett: Her er noen fine steder du kan dra.

Hvor som helst på Grünerløkka. (På Oslosk: Løkka). – Det kan være stas å gå litt opp og ned der, på utkikk etter en bar eller noe, sier Vetle Nyhus (22).

– Det kan være stas å gå litt opp og ned der, på utkikk etter en bar eller noe, sier Vetle Nyhus (22). Området rundt Blå. Fotokunst-student Owidia Wesenberg (22) anbefaler området rundt utestedet Blå (Brenneriveien 9C). Bare pass på at du ikke blir tatt bilde av mens du tar bilde foran graffitiveggene. Det er så klisjé at du kan du havne på Twitter eller noe.

Fotokunst-student Owidia Wesenberg (22) anbefaler området rundt utestedet Blå (Brenneriveien 9C). Bare pass på at du ikke blir tatt bilde av mens du tar bilde foran graffitiveggene. Det er så klisjé at du kan du havne på Twitter eller noe. Kjærlighetsstien . Sjur Havig Gjelseth (18) anbefaler gangveien på Fredensborg i Oslo for å se på solnedgangen (søtt). Den går fra Telthusbakken og ned til Maridalsveien ved østenden av Fredensborgveien.

. Sjur Havig Gjelseth (18) anbefaler gangveien på Fredensborg i Oslo for å se på solnedgangen (søtt). Den går fra Telthusbakken og ned til Maridalsveien ved østenden av Fredensborgveien. Yadgaar Sweets & Bakers AS. Faller muligens utenfor Instagram-kategorien, men ifølge Gobi Gajendra (20) har de en kebab som er verdt å oppleve uansett. Så er det jo blitt ganske kult å legge vekk telefonen også. Tøyengata 27!

Gobi Gajendra (20). (Selma Moren)

Åpent bakeri. Gabriella Gundersen (25) elsker spesielt bakeriet du finner på Frogner, ved Inkognito Terrasse 1. Der har de bål om vinteren, og kirsebærtrær om våren.

Dagsavisen møtte student Gabriella Gundersen på Nordlis antikvariat i Universitetsgata 18. (Selma Moren)

Da gjenstår det bare å være et hyggelig og raust menneske – så vil du etter alle standarder være ganske kul i Oslo. Lykke til!

(Også med studiene, da).

