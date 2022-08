Haugsevje, som har sittet i styret i Oslo Pride siden 2014, sier til Fri Oslo og Viken at hun nå skal bruke tiden på sin egen bedrift – og dermed ikke har mulighet til å bruke like mye tid på et verv som krever enda mer enn før etter en krevende sommer med terror i Oslo.

Hun er sikker på at eier Fri Oslo og Viken finner en god løsning for å føre Oslo Pride videre.

Olav Ranes, leder i Fri Oslo og Viken, sier de i samarbeid med styret i Oslo Pride vil jobbe for å få på plass en ny leder.

