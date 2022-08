Over 60 nye fornærmede etter Oslo-skytingen

– De foreløpige analysene av selve skytingen gjør at politiet per nå har definert til sammen 171 personer som fornærmet i saken. Her er ett av kriteriene hvor nært vedkommende har vært en eller flere skuddbaner, sier politiadvokat Børge Enoksen til NRK.

To personer ble drept og 21 skadd da Matapour skjøt mot gjestene ved to utesteder i Oslo sentrum 25. juni i år. Han er siktet for drap begått med terrorhensikt.

Tidligere hadde 107 personer status som fornærmet i saken.

Til nå har Oslo tingrett avslått 37 søknader om bistandsadvokat fra fornærmede etter skytingen. Disse er anket videre til lagmannsretten.

Avdelingsleder Ina Strømstad ved Oslo tingrett sier tingretten gjort en vurdering av hvert enkelt tilfelle, men at ikke alle fornærmede har krav på bistandsadvokat etter loven.

– Det er lovgiver som bestemmer hvem som har krav på bistandsadvokat. At saken er alvorlig er i seg selv ikke nok. Derfor er det satt opp noen begrensninger for hvem som har krav på bistandsadvokat, sier Strømstad til NRK.

